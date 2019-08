Firmafest ender i retten: Kommunal leder tiltalt for voldtægt af mand

Voldtægt af mand

Den mandlige leder i Odense Kommune er torsdag tiltalt for to forhold.Det ene er blufærdighedskrænkelse, det andet er voldtægt med henvisning til en paragraf om, at offeret var ude af stand til at modsætte sig.



Under normale omstændigheder vil voldtægt blive straffet med ubetinget fængsel i flere år, typisk tre år. Det sker, fordi voldtægt finder sted med trusler, trusler om vold, og med vold.



I denne konkrete sag vil strafniveauet formentligt være under ét års fængsel, fordi der ikke har været tale om trusler og vold, men fordi offeret ikke har kunnet modsætte sig. Det vurderes juridisk til at være mindre alvorligt end regulær voldtægt, og derfor straffes det mildere.



Avisen er bekendt med den kommunale leders identitet, men skriver den ikke, idet avisen først offentliggør navn i fald af, at tiltalte kendes skyld af retten og idømmes mere end et års ubetinget fængsel.