Firkløver har forvandlet festival til familietradition

Odense Blomsterfestival hører efterhånden til blandt de mest fasttømrede traditioner i Odense, der nu i 20 år har fået sine gader og pladser pyntet med farverige blomsterarrangementer og alverdens planter.

For en del af gæsterne er festivalen dog ikke kun en tradition i sig selv, men én af den slags begivenheder som skaber andre traditioner, hvor familie og venner samles om blomsterfesten, men også får snakket om alt muligt andet.

Det gælder blandt andet for de fire søskende Tove Jensen, Arne Frederiksen, Anne Clausen og Grete Sievers, der er vokset op i Rønnebæk ved Næstved. De tager hvert år turen over Storebælt for at mødes til Odense Blomsterfestival - uden deres mænd og koner vel at mærke.

- Vi bliver jo ældre og ældre, så vi nyder hver gang, at det kan lade sig gøre at mødes. Det gør vi flere gange om året, men blomsterfestivalen i Odense er den eneste gang, vi mødes uden vores påhæng. Det er en anden oplevelse, når vi bare er os fire, siger Grete Sievers, der har glædet sig til at se, hvordan årets tema omkring tid har inspireret de mange blomsterdekorationer rundt omkring i byen.

- Jeg synes sådan set altid, at temaet er spændende. Det gælder også i år med tiden, siger Grete Sievers.

Hun glæder sig særligt til at besøge Brandt Passage.

- Vi forbereder os på, hvad vi gerne vil se. Så vi har allerede været inde og kigge på programmet. Men ét sted vi altid skal se, er Brandts Passage. Det er altid så flot, siger hun.

De fire søskende havde dog en lidt mere travl torsdag end normalt. De plejer nemlig at være i Odense til hele blomsterfestivalen og overnatte på Hotel Ansgar, men der var allerede fyldt op med gæster, da de forsøgte at reservere værelser i foråret.

- Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men vi må jo se så meget, vi kan nå. Og det vigtigste er, at vi er sammen, siger Grete Sievers.