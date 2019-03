Fire tiltalte på anklagebænken i sag om gruppevoldvægt: Belaster hinanden med forskellige historier

Tre mænd på henholdsvis 34 og 35 år samt en kvinde på 28 år nægter sig alle skyldige i gruppevoldtægt af en udenlandsk kvinde i Kongens Have i juni sidste år. Alligevel belaster de fire tiltalte hinanden allerede inden sagen for alvor er kommet i gang. Det står klart efter at nævningesagen mod de fire gik i gang tirsdag formiddag ved byretten i Odense.

For mens den ene af de tiltalte både nægter vold og voldtægt, så erkender de tre andre alle, at de udsatte kvinden for vold med slag og spark natten til den 5. juni. De nægter dog at have tvunget kvinden til at give oralsex og have samleje med to af mændene.

For den ene af de to mænds vedkommende bliver der også en del at forklare, eftersom hans dna-profil er fundet på det kvindelige offer.

Alle fire skal afhøres i løbet af tirsdagen, og senere på ugen bliver det så offerets tur til at lade sig afhøre. Her skal retten også høre et kvindeligt vidne, der ringede til alarmcentralen, kort efter overgrebet fandt sted. Hun kendte flere af de tiltalte og gav allerede på natten for anmeldelsen et navn på en af de tiltalte til politiet.

Sagen om gruppevoldtægt er usædvanlig, fordi en af de tiltalte er kvinde. Hun var ifølge anklageskriftet lige så meget medvirkende til voldtægten som de andre. Hun er tiltalt for at udøve vold, men hun var også ifølge anklageskriftet med til at tvinge kvinden til at give de to mænd oralsex.

Fra starten af retssagen lagde anklager Jacob Thaarup vægt på, at han vil gå efter at få dømt dem alle fire i forening. Skulle de blive det, når retten ventes at afgøre sagen i næste uge, kan der vente dem en lang fængselsstraf.

- Anklagemyndigheden mener, der er tale om så skærpende omstændigheder, at sagen skal omfattes af en paragraf, der har en straframme på op til 12 års fængsel, forklarede anklageren under sin fremlæggelse.

Hvor lang en straf man vil gå efter, vil anklageren dog først løfte sløret for i næste uge.

Retssagen var oprindelig programsat til december, men den blev udskudt på grund af sygdom hos en af forsvarerne.