Fire rådmænd forholder sig til direktør-idéer: - Noget er decideret uspiseligt

2. Jane Jegind (V), by- og kulturrådmand

- Det står uden for enhver tvivl, at vi skal have fundet de penge, der er brug for, så vi kan sikre velfærden til det stigende antal børn og ældre. Men skal vi i Venstre sige ja, så synes jeg måske nok, at der i forslagene er alt for lidt om, hvordan vi kan gøre tingene bedre og billigere, og hvordan vi kan tænke ud af boksen også på tværs af forvaltningerne.

- Det er en sådan-skærer-vi-noget-væk-tilgang blottet for nytænkning. Derfor vil jeg foreslå, at vi tager 40 millioner kroner ud af sparekataloget, og i stedet finder de penge på tværs af forvaltningerne. Med de her forslag har man sagt, at der er flere forvaltninger, der slet ikke skal være innovative. Det er farligt.