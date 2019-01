Fire nye Tinderbox-navne: Amerikanske kæderygere er nyt topnavn

Til Odense Kommunes nytårskur på det tidligere Dalum Papirfabrik torsdag eftermiddag, blev det meldt ud, at amerikanske The Chainsmokers bliver hovednavn på Tinderbox 2019.

Det er første gang, New York-duoen optræder på en dansk festival, og Tinderbox har store forventninger til Drew Taggart og Alex Pall, der har hittet med sangene "Closer", "Don't Let Me Down" og Coldplay-samarbejdet "Something Just Like This".

- Succesduoens danske festivaldebut bliver uden tvivl en fest i verdensklasse. Det kan nærmest ikke overdrives, hvor store The Chainsmokers er lige nu. Deres popularitet på Spotify og Youtube er på højde med Ed Sheerans, og vi så, hvordan det gik, da der blev sat billetter i salg til hans koncerter i Odense. Vi har meget store forventninger til The Chainsmokers, der ikke bare kommer med masser af højaktuelle monsterhits, men også et virkelig festligt og medrivende show, siger talsmand for Tinderbox, John Fogde.

Sangen "Closer" er afspillet halvanden milliard gange på Spotify og set knap tre milliarder gange på Youtube. Dermed nærmer det samlede tal sig fem milliarder alene på de to platforme. Sangen lå nummer et på singlehitlisten i flere end 20 forskellige lande inklusive Danmark, hvor den har opnået dobbelt platin.

- The Chainsmokers debuterede i 2014 med sangen "#Selfie", og på mindre end fem år er duoen blevet det største amerikanske EDM-navn nogensinde. Den Grammy-vindende "Don't Let Me Down" og samarbejdet med Coldplay på "Something Just Like This" gør sammen med "Closer", at The Chainsmokers har tre sange i top 25 over de mest streamede sange på Spotify nogensinde, hvilket kun Ed Sheeran og Justin Bieber har opnået, siger John Fogde.