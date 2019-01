Fire markante ændringer i Vollsmose

Bygaden

Bygaden bliver en ny vej mellem Ejbygade og Vollsmose Allé.

Konkret bliver Bygaden en forlængelse af Risingsvej i den ene ende og en forlængelse af indkørslen til Vollsmose Torv i den anden. Meningen er at etablere fartbump, så hastigheden kommer ned på 30-40 km/t og der laves fortov og cykelsti i begge sider. Samtidig etableres der tre sivegader fra Bygaden til parkerne Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken. Sivegaderne udformes som opholds- og legeområder og her forventes hastigheden ikke at komme over 15 km/t.