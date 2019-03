Fire læger skal dele to job i Vollsmose: - Det bliver stadig rigtig svært

Det lykkedes ikke at få læger til at byde ind på to ydernumre i Vollsmose på almindelige vilkår. Derfor søger Region Syddanmark og Odense Kommune nu fire læger, der skal deles om to stillinger som praktiserende læge i den udsatte bydel og to andre lægejob. Men optimismen er stadig ikke stor.

Rekrutteringen af læger til to ydernumre i Vollsmose går ind i en ny fase, når Region Syddanmark i samarbejde med Odense Kommune gør endnu forsøg på at tiltrække læger til bydelen.

Hidtil er det ikke lykkedes på ordinær vis at få nogen læger til at interessere sig for de to nye stillinger som praktiserende læger med base i Vollsmose.

Derfor er planen nu at udbyde jobbene til fire læger som kombinationsstillinger, hvor hver læge, ud over at passe et job som praktiserende læge i Vollsmose på halv tid, to og to skal deles om én stilling på Indvandrermedicinsk Klinik på OUH og én stilling i Odense Kommune med fokus på sundhedsfremme.

Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, havde forventet, at det ville være svært at rekruttere læger til en praksis med en stor gruppe af tunge patienter, hvoraf mange har flere lidelser og sprogvanskeligheder. Han har hele vejen været modstander af ideen.

- 30 år som praktiserende læge på den måde er nok ikke særligt attraktivt. Nu får vi så at se, om det er mere attraktivt på den her måde. Men det bliver stadig rigtig svært. Man skal også finde fire personer, der kan med hinanden. Jeg er skeptisk over for, om det her projekt er realistisk. Men der er større sandsynlighed for det nu end med ordinære stillinger, siger han.

Blandt hans politiske samarbejdspartnere i Odense Kommune er optimismen også til at overskue. Medlem af kommunens sundhedsudvalg, rådkvinde for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley (R), mener også, at det bliver svært at rekruttere læger til de to Vollsmose-stillinger, selv om man nu går nye veje.

- Patienterne i Vollsmose er karakteriseret ved ofte at have særlige udfordringer. Det er ikke en normal befolkningssammensætning, og derfor er det svært at drive en praksis på ordinære vilkår. Men det har været et politisk ønske at få læger til bydelen for bedre at kunne løfte sundheden, og nu forsøger vi så at gøre det mere attraktivt, siger hun.

Et af de politiske argumenter for at få praktiserende læger til Vollsmose var at bidrage til at mindske uligheden i sundhedsvæsnet, hvor specielt folk med ingen eller korte uddannelser er ramt.

Hvis ikke det lykkes med kombinations-stillingerne, må man overveje, om der kan findes andre løsninger, eller om ideen med læger i Vollsmose hele skal droppes, mener Susanne Crawley.