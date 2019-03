Fire gode råd til at undgå højresvingsulykker: Brug pangfarver, hold øje med hjulene og tag dig tid

Det kan være svært for lastbilen at se cyklisten, og det er ofte årsagen til højresvingsulykker ifølge formanden for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hun giver her fire gode råd til, hvad både cyklister og lastbilchauffør kan gøre for at sikre sig bedre mod denne type ulykker.

Torsdag mistede en kvinde livet i en højresvingsulykke i Odense Centrum. Ulykker, der ofte opstår, fordi cyklisten kan være svær for chaufføren at se af flere årsager - blandt andet blinde vinkler og dårligt indstillede sidespejle. Det fortæller Mette Fynbo, der er formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og har højresvingsulykker som ekspertiseområde. Som både lastbilchauffør og cyklist er der flere ting, man kan gøre for at sikre sig bedre mod ulykkerne ifølge Mette Fynbo, der her kommer med fire gode råd.

1. Brug pangfarver En af de ting, man som cyklist kan gøre, er åbenlyst og hørt ofte. Lastbilchaufførerne kan have svært ved at se cyklisterne - eksempelvis på grund af mørke - og derfor skal man gøre sig mere synlig som cyklist. Det har Mette Fynbo et godt råd til, hvordan man kan. - Brug pangfarver. Så kan man bedre ses.

2. Hold øje med hjulene Selvom du har sikret dig med iøjnefaldende farver, er det ikke en garanti for, at lastbilchaufføren ser dig. Derfor kan det også være en god idé at have et øje på lastbilens hjul. Det fortæller Mette Fynbo. - Man kan have opfattelsen af, at man er blevet set og chaufføren holder tilbage for en. Men det er ikke altid, de har det. Så man kan prøve at holde øje med, om forhjulet er drejet, for det viser, om de allerede er påbegyndt svinget. Så er man klar til at bremse op, siger hun.

3. Tid og orientering er afgørende For chaufføren er der dog også flere ting, der kan gøres for at få bedre øje på cyklisterne. Orientering i lastbilens ruder og spejle er afgørende, men det er også nødvendigt at tage sig tiden til det. Det fortæller Mette Fynbo. - Problemet er ofte, at chaufføren skal tage sig god tid til at orientere sig. Det er en svær proces. De skal kigge ud af ruder og fem spejle. Det er en ret svær situation. Derfor er det også vigtigt, at de bruger tid nok til at orientere sig, siger hun og tilføjer: - Derfor er det vigtigt at have øje på situationen ved at orientere sig allerede inden, chaufføren når krydset.

4. Tænk over indretningen og sidespejle Men god tid og grundig orientering er ikke nok, hvis der er ting ved lastbilen, der besværliggører den proces ifølge formanden for Havarikommissionen for vejtrafikulykker. - Der kan være ting i forruden, der gør, at det er svært at se ud. Det kan eksempelvis være gardiner. Det kan også være svært, fordi sidespejlene er indstillet forkert, at se cyklisten. De skal indstilles, så chaufføren kan se så meget som muligt, siger Mette Fynbo.