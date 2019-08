Fire bulgarere dømt for en stribe tricktyverier

Et kærestepar i 20'erne samt en mor og hendes søn erkendte torsdag i Retten i Aarhus over 60 forhold, hvor de bestjal og bedrog adskillige danskere. Det er sket i store dele af Jylland og på Fyn.

Aarhus: Et bulgarsk kærestepar i 20'erne, en jævnaldrende mand samt hans mor, der er i slutningen af 40'erne, blev torsdag ved Retten i Aarhus idømt et års ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

De fire blev dømt for over 60 forhold, hvor de turnerede i dagligvarebutikker i blandt andet Horsens, Brædstrup, Middelfart, Odense og Otterup. Her afledte de især ældre kunder, stjal deres punge og tasker og hævede efterfølgende penge på deres dankort.

I alt lykkedes det kvartetten at hæve 77.000 kr. Derudover var der et mislykket forsøg på at hæve 19.000 kr., oplyser specialanklager Lars Petersen, til Horsens Folkeblad.

I flere tilfælde havde borgerne pinkoderne til deres kreditkort liggende i pungen. Det gjorde det let for tyvene hurtigt at hæve penge.

De dømte erkendte tyverierne og modtog dommen.