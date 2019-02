SKIBHUS: Køb én bog for 50 kroner eller fire for 150 kroner lørdag og søndag i Marinelystcentret. Ved den store livsstils- og boligmesse med åbent begge dage fra klokken 10 til 17 står Historiens Hus, Forlaget Skulkenborg og Forlaget Mellemgaard sammen og sælger titler med rabat. Primært gælder rabatten udgivelser om Odense og om Fyn, og der er nok at vælge imellem. - Vi sætter over 100 bogtitler til salg, herunder mange helt nye udgivelser, fortæller initiativtager Anders W. Berthelsen. /RAS