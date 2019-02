Fire anholdt på Nyborgvej i Odense: Fulgte ikke politiets anvisninger

Odense: En anholdelse på Nyborgvej klokken 02.10 natten mellem fredag og lørdag førte til yderligere anholdelse af tre personer. Det fortæller Steen Nyland, vagtchef hos Fyns Politi.

- I forbindelse med en politiforretning var vi på adressen. Vi havde hensat en anholdt i bilen. De tre andre tilstedeværende personer kunne ikke finde ud af politiets anvisninger. Den ene blev ved med at forsøge at få døren op og derved forsøge at lukke den anholdte ud, siger vagtchefen og ønsker ikke at oplyse, hvilken politiforretning det drejede sig om.

Det skabte vild opstandelse blandt personerne uden for politibilen, beretter Steen Nyland. Alle fire blev derfor anholdt og taget med til overnatning i detention. De blev frigivet lørdag formiddag, men blev sendt hjem med forskellige sigtelser. En blev sigtet for hindring af politiets arbejde og to for brud på ordenssikkerheden ifølge vagtchefen.

Yderligere oplysninger om de anholdte personer, ønsker politiet ikke at oplyse.