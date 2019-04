Find stilheden i storbyen: Peter Olesen viser vej med ny bog

Forfatter og journalist Peter Olesen har skrevet en bog om 25 stille steder i Odense. Den udkom onsdag. Inden da tog os med ud på to af stederne.

Det er ikke til at se, hvor Thomas B. Thriges store hvidmalede villa engang lå, når man står i den have, der er tilbage, og som siden har fungeret som offentlig park. På den ene side vil det være naturligt, hvis den havde ligget på linje med de to andre ældre villaer i Bredstedgade, på den anden side fylder en gammel eg for meget på græsplænen til, at man kan forestille sig ejendommen for byens store industrimagnet nogensinde kan have ligget her. Journalist og forfatter Peter Olesen vender sig rundt og kigger først mod rødstensbygningen til højre, hvor Miljøstyrelsen for nylig er flyttet ind, og siden bag ud mod parkeringspladsen hvor Thriges forhenværende industribygninger stadig ligger side om side, selv om de for længst er moderniseret og fyldt med blandt andet Bazar Fyn, IT-virksomheder og øens buslogistik. - Prøv at lyt, der er ikke meget larm fra den pulserende by her, vel? Det er et af byens ukendte stille rum, siger Peter Olesen, der har skrevet mere end 50 bøger om byers indretning, og som netop onsdag udgav sin anden bog om Odense, "Stille Odense". En bog, der spotter byens 25 mere eller mindre kendte åndehuller, som forfatteren mener, vi alle ind imellem har brug for at trække os tilbage i.

Der er for meget larm i dag. Og det handler ikke alene om, at jeg er blevet ældre og i højere grad søger fred. Det handler om udviklingen. At vi hele skal være til stede. At vi alle flytter til byerne, selv om det er her støjen er værst, og vi ved, at støj hvert år kræver dødsfald. Prøv selv at google det. Peter Olesen, journalist og forfatter til bogen "Stille Odense" .

Peter Olesen 73 år, uddannet journalist og har blandt andet arbejdet på Fyns Tidende og i Danmarks Radio som nyhedsoplæser, inden han for 30 år siden blev selvstændig forfatter.Har siden skrevet 50 bøger - fortrinsvis om danske byer og deres indretning.I 1999 udkom blandt andet bogen "Kig op i Odense" om byens øverste facader.



Bogen "Stille Odense" udkom onsdag.



Bogen, der er nummer to i serien, som ellers indeholder "Stille København", tager blandt andet læserne med til Kongens Have, Klosterhaven og Løveparken.



Peter Olesen driver større foredragsvirksomhed og har desuden flere bøger på bedding: Blandt et bøger om glasbygninger i København og en om træhuse. Desuden har han sammen med 11 andre børn fra Bakkenkammen i Holbæk, hvor Peter Olesen voksede op, skrevet erindringer om lokalområdet.



Derudover kommer hans egen erindringsbog om stilhed, og hvorfor det betyder så meget for ham at kunne slippe for larmen. Den kommer til at hedde "Jeg elsker stilhed" og udkommer næste år.



I forbindelse med udgivelsen af de to stille-bøger er Peter Olesen nomineret til Stilhedsprisen 2019.

Parken bag Borgerhus i Bredstedgade ud mod Skibhusvej har intet navn, men det kunne Peter Olesen ikke have i sin bog, så han fandt på sit eget. Foto: Michael Bager

Generende støj Villaen til byens store mæcen blev revet ned i 1975, og i dag er der kun to granitsøjler ved indgangen tilbage til at vise fordums storhed. Parken er heller ikke særlig let at finde og hverken udpeget i pjecer eller brochurer, og den er vel egentlig heller ikke særlig velholdt, selv om det kan være en undskyldning, at vi er her først på sæsonen. En yngre kvinde har som den eneste tænkt som os og sat sig på en bænk. Hun har end ikke taget sin mobiltelefon frem. Peter Olesen gemmer også sin Nokia telefon i lommen. - Der er for meget larm i dag. Og det handler ikke alene om, at jeg er blevet ældre og i højere grad søger fred. Det handler om udviklingen. At vi hele skal være til stede. At vi alle flytter til byerne, selv om det er her støjen er værst, og vi ved, at støj hvert år kræver dødsfald. Prøv selv at google det, siger han. Selv om støj generer mange, kom det som en overraskelse, at førsteudgaven - "Stille København" - blev så stor en succes, og da Odense er den by, Peter Olesen kender næstbedst, tænkte han, at det kunne være sjovt at finde tilbage til de stille steder her i byen, som han huskede fra for knap 50 år siden. Og en dag gjorde han alvor af det, tog cyklen rundt i byen og fik vinget de vigtige steder af: Munke Mose, Gerthasminde, Ansgar Anlæg, Odense Havn, åen. Men også mindre traditionelle steder skulle med i bogen.

Når man ser Borgerhus-parken oven fra, bliver det tydeligt at den er cirkelformet og stor sammenlignet med ejendommens egne haver. Foto: Michael Bager

Den stille barndom I årene 1968-1972 fik Peter Olesen sin journalistiske uddannelse på Fyns Tidende og boede i Odense, og han betragter derfor byen som en del af sit dna. I dag bor han til dagligt på 4. sal i en ejendom i Valby med vinduer så isolerede, at han ikke kan høre trafikken pile forbi nedenfor. Alligevel sætter han så tit, han kan, foden i for den støjende udvikling, som han finder unødvendig. - Jeg har aldrig brudt mig om larm, måske fordi det ikke var en del af min barndom. Mine forældre råbte i hvert fald aldrig, siger han og kommer i samme åndedrag i tanke om en anden af sine kæpheste - uhøflighed. - Den anden dag kom en ung mand gående imod mig på gaden, men han kiggede kun ned i sin mobiltelefon, så jeg var nødt til at råbe "Kig op!", før vi stødte sammen på fortovet, fortæller han og ryster opgivende på hovedet, mens vi spadserer videre.

Turen gennem porten til parken bag Borgerhus er i sig selv oplelvelse, hvis man kigger op. Foto: Michael Bager

En park uden navn Peter Olesen boede i flere år i Kochsgade lige over for Borgerhus-bygningen uden nogensinde at være gået gennem porten. - Det forstår jeg slet ikke, når jeg kommer der nu. Inde bag porten viste der sig nemlig at være en stor halvrund park med private haver tilknyttet de forskellige ejendomme. Hvad laver man, når man er ung? Det er jo et helt særligt sted, som mange lokale ikke kender, og som end ikke har et navn, siger Peter Olesen. For nemheds skyld har han i sin bog døbt stedet Borgerhus-parken, men det navn vækker ingen genkendelse, da vi antastes af en nyindflyttet beboer på vej ud med en skraldepose. - Vi kalder parken "Runddelen", men den har vist ikke noget navn, siger han, der til gengæld har bemærket Borgerhusets smukt hvælvede portindgang, der åbner sig ud mod hjørnet af Bredstedgade og Skibhusvej. Bare nogle få hundrede meter fra den anden offentlige men ukendte park, Thriges Have, der engang husede Thriges gamle villa, og som Peter Olesen ikke ville have fået med i sin nyeste bog, hvis det ikke havde været for hans veninde, der under researchfasen viste ham det villaløse grønne område. - Det kunne da have været sjovt, hvis villaen var der endnu, men man skal jo heller ikke gemme alting. Byen skal ikke alene være et museum, siger Peter Olesen, der pointerer at bogen er ment som en gave til byen. For dem der gerne vil finde stilheden i storbyen.

- Jeg har aldrig brudt mig om larm, måske fordi det ikke var en del af min barndom, siger Peter Olesen, der dog har andre kæpheste i tiden, han kæmper imod. Foto: Michael Bager

Søjlerne ved indgangen til haven er det eneste der er tilbage af Thomas B. Thriges gamle villa. Den blev revet ned i 70'erne, men haven er der endnu. Foto: Michael Bager

Peter Olesen har skrevet en bog om stille steder i Odense. Foto: Michael Bager

