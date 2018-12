Finanslovsmillioner giver militærmuseum et rygstød

Med en bevilling på to millioner kroner håber Fyns Militærhistoriske Museum, at det bliver lettere at skaffe penge fra fonde. Forude venter en stor ombygning af en gammel kasernebygning.

De vidste godt, at de formentlig ville få dem. Men da Fyns Militærhistoriske Museum i Odense i begyndelsen af december kunne se, at de rent faktisk var med i dette års finanslovaftale med en bevilling på to millioner, vakte det alligevel glæde hos foreningen bag det pt. nedpakkede museum.

- Det giver os et kæmpe rygstød i det store arbejde, vi nu skal i gang med. At finde fonde, der vil være med til at skabe et museum, fortæller formanden for foreningen HISAM, Lars Neumann, der mener at bevillingen også har en stor signalværdi i forhold til andre, der kunne tænkes at ville støtte.

Lige efter nytår samler museet en gruppe fynske erhvervsfolk, der skal hjælpe med at lægge en strategi for at finde penge. Og det er ikke småbeløb, der skal bruges. Op til fem gange det beløb man nu har fået fra finansloven.

1. december overtog museet officielt det gamle stabshovedkvarter på Søndre Boulevard med tilhørende porthuse og forplads med bl.a. en mindetavle for de faldne fynske soldater under 2. verdenskrig. Og det er en bygningsmasse, som den tidligere lejer, Forsvaret, ikke gjorde noget for at vedligeholde.

- Så det er en kæmpe opgave. Dels fordi vi skal have renoveret både varme og elsystemer i hele huset, og ikke mindst fordi der skal etableres en elevator i hele huset. Det er et krav, hvis vi skal kunne åbne op som museum, fortæller Lars Neumann.

Derfor er en gruppe af frivillige allerede gået i gang med at pille de ting ud af bygningen som man kan, inden håndværkere skal ind. Alene det arbejde kan spare museet op til 400.000 i udgifter, og sådan må man hele tiden tænke kreativt.

Og for børne- og socialminister Mai Mercado (K), der var med til at presse på for at få museet på finansloven, viser det, at pengene nok skal være godt givet ud.

- De planer, de har for museet med formidling til børn og unge, og så de rammer, de er blevet tilbudt, skal vi da kunne støtte. Jeg er ikke nervøs for at pengene risikerer at være spildt, for jeg er sikker på at de med denne bevilling også kan blive attraktive for andre. Og så er det stærkt engagerede mennesker, der står bag, siger Mai Mercado.