Finalisterne til Schiøtzprisen 2019 er fundet

I år bliver det et særdeles skarpt felt med repræsentanter fra hele landet, der skal kæmpe om en førstepræmie på 30.000 kroner til Schiøtzprisen 2019 under SPIS! Odense Food Festival.

- Det er fedt at se, hvordan Schiøtzprisen er gået fra at være en lokal konkurrence for fynske restauranter til at være en ambitiøs konkurrence på nationalt plan, hvor dygtige kokke hylder det fynske terror og de fantastiske fynske råvarer. Selvom konkurrencen bliver mere og mere intens, går jeg selvfølgelig efter at vinde for tredje år i træk, siger Stefano Foschi fra Restaurant Fynboen.

De to foregående års vinder Schiøtzprisen, Stefano Foschi fra Restaurant Fynboen, skal igen forsvare titlen, når en række af landets dygtigste kokke skal dyste mod hinanden om at blive den bedste fortolker af fynske råvarer til Schiøtzprisen 2019 den 15. september under SPIS! Odense Food Festival.

Det er 4. gang, at SPIS! Odense Food Festival afvikler Schiøtzprisen i samarbejde med Albani.Schiøtzprisen 2019 finder sted i Anarkist - Beer & Food Lab søndag 15. september fra 12.00-15.00, hvor der er gratis entre for alle.De fynske råvarer er centrum for konkurrencen, når kokke fra hele landet præsenteres for en råvarebuffet med alt det bedste fra fynske leverandører og producenter.Ud over æren, er der store præmier i udsigt for vinderen, som anerkendes med en kontant præmie på 30.000 kroner og et håndlavet trofæ fra Kærbygaard Snedkeri.2. og 3. pladsen kan se frem til at modtage henholdsvis 10.000 kroner og 5000 kronerMere information om Schiøtzprisen kan findes her: www.spisodense.dk/schioetzprisen/

Kompetent dommerpanel

Dommerpanelet, der skal vurdere finalisternes retter til Schiøtzprisen 2019, består af nogle af branchens mest kyndige eksperter, som alle trækker på rig erfaring inden for forskellige genrer i gastronomiens verden: Gastronomisk konsulent Per Hallundbæk, gastrofysiker Louise Beck Brønnum, madredaktør og vinskribent Morten Vilsbæk, tidligere fødevareminister Dan Jørgensen og gastronomisk ildsjæl Klavs Styrbæk.

Klavs Styrbæk glæder sig over, at Schiøtzprisen har opnået anerkendelse og opmærksomhed i branchen:

- Jeg er stolt over, at vi på Fyn har udviklet en konkurrence, der har så højt et niveau, at den kan tiltrække så mange talentfulde kokke fra hele landet. Det bliver en sand fornøjelse at se, hvordan nogle af de dygtigste gastronomiske håndværkere, skal arbejde kreativt med de fynske råvarer, som jo er noget helt særligt, siger han:

- Jeg ser meget frem til at se alle finalisterne dyste mod hinanden, og jeg håber at folk vil komme og bakke op om kokkene, for det giver dem en fantastisk gejst, når publikum kommer og hepper. Og som publikum er det også en ekstraordinær oplevelse at se, hvordan kokke arbejder kreativt og professionelt med deres håndværk i et helt vanvittigt højt konkurrencetempo.