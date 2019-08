Filmfestival: Stærkt kulturmøde hos frisøren

Q's Barbershop i Vollsmose er blevet kendt via en dokumentarfilm. Onsdag havde OFF 19 og Spoken Word sørget for, at vi kunne møde både instruktør og frisør.

Qasim Ahmed Nuur er lige kommet hjem fra Kenya, hvor han har gang i udvikling af en app. I lufthavnen følte han trang til at købe noget dansk: En spandauer. Og så var det, ekspedienten spurgte: - Er du ikke ham fra Q's Barbershop?Sådan er det hele tiden for frisøren fra Vollsmose Torv, der er blevet om ikke verdensberømt så i hvert fald mere kendt end så mange andre frisører i Odense.Historien om Qasim og spandaueren var en af mange, der kom frem onsdag formiddag, hvor der i Vollsmose Torv foregik et mangedobbelt kulturmøde. Dels havde Odense International Film Festival og Spoken Word Festival slået pjalterne sammen om et arrangement. Og dels fik en 2. hf-klasse fra Rudolf Steiner-Skolen i Lindved lejlighed til at møde Vollsmose. En bydel hvor kun et par stykker af eleverne overhovedet havde været før - og det mestendels for at spille fodbold.Anledningen til det hele er dokumentarfilmen "Q's Barbershop" om Qasim og hans kunder. Og det er selvfølgelig lige præcis denne film, der har gjort, at Qasim ikke kan bestille en spandauer i lufthavnen uden at blive genkendt.

Q's Barbershop



Filmen er instrueret af Emil Langballe og var blandt andet prisnomineret på årets udgave af CPH:DOX.



Q's Barbershop har i øvrigt også et par gange haft besøg af nu tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, senest under valgkampen i juni.

Spoken Word-leder Betina Følleslev dokumenter gensynet mellem instruktør og frisør, Emil Langballe og Qasim Ahmed Nuur. Foto: Kim Rune

Frisøren og instruktøren Hf-klassen fra Rudolf Steiner-Skolen fik ikke alene lejlighed til at møde Qasim Ahmed Nuur. Også instruktøren af "Q's Barbershop", Emil Langballe, var mødt op, så både frisør og instruktør kunne svare på spørgsmål. Efter en kort introduktion i Vollsmose Bibliotek var det tid til at traske hen på den sommerstille butikscentergade, hvor Qasim Ahmed Nuur ekstraordinært havde åbnet den ellers ferielukkede barbershop. Her fortalte han om de udelukkende positive reaktioner på dokumentarfilmen, der endda har udvidet hans kundekreds. Og at den stemning af varme og hyggelighed i salonen, filmen udstråler, er ganske ægte. Samt at meget handler om kemi og fingerspidsfornemmelse. - Hvis kunderne er til sjov, er jeg sjov, hvis de er seriøse, er jeg seriøs. Det er fedt at møde en masse forskellige mennesker, fortalte Qasim Ahmed Nuur, der elsker at tage viden ind og udvide sin horisont via kundernes interesser og holdninger. Og så understregede han, at Q's Barbershop uanset den meget interesse, filmen har genereret, ikke skal flytte fra Vollsmose. Det er der, salonen har sin berettigelse. Til gengæld er tanken om måske at åbne flere barbershops ikke fremmed for Qasim. Det kunne være en mulighed, hvis han tjener penge på den app, han har udviklet og testet i Kenya. Som er sådan en tidsbestillings- og frisør-finder-app, hvor kunder og frisør kan give hinanden stjerner. Men den tid, den glæde, og hvem ved, den film.

Dokumentarfilmen og måske også et par politikerbesøg har gjort Qasim Ahmed Nuur og hans barbershop landskendt. Foto: Kim Rune

Gammel Steiner-elev For instruktøren Emil Langballe var det et varmt gensyn med Qasim. Han var kommet on and off i Q's Barbershop gennem halvandet år for at lære Qasim og kunderne kende, inden han gik i gang med optagelserne. Det var Politiken-fotografen Miriam Dalsgaards billeder fra salonen, der vækkede Emil Langballes nysgerrighed til at begynde med. Desuden kendte instruktøren Vollsmose ganske godt, fordi hans mor i et par årtier var folkeskolelærer i bydelen. Langballe planlagde egentlig at lave en håndholdt dokumentar, men efterhånden som fascinationen af æstetikken i de skarpe frisurer, Qasim kreerer, manifesterede sig, skiftede han til faste kameraer, fuld lyssætning og jazzet underlægningsmusik. - Vi peppede det hele op for at øve vibe'n retfærdighed, som Emil Langballe udtrykte det. Oprindeligt var det stemningen, varmen og fællesskabet i Q's Barbershop, der fascinerede Emil Langballe. Fordi optagelserne faldt sammen med offentliggørelsen af planerne om at rive store dele af Vollsmose ned, kom den dimension også med i filmen, som dog ikke just opererer med løftede pegefingre og eksplicitte budskaber. Snarere veksler den mellem hverdagens sjove tildragelser i Qasims salon og mere eftertænksomme stunder. For eleverne fra Rudolf Steiner-Skolen såvel som alle os andre et blik ind i en bydel, de fleste kun kender fra - oftest negative - overskrifter. Visningen af "Q's Barbershop" var et fremragende eksempel på samarbejde mellem to af byens festivaler, Spoken Word og OFF, sammen med Vollsmose Bibliotek. Mens det onsdag formiddag var forbeholdt skoler, blev det om aftenen gentaget, hvor det var åbent for alle. Mon dog ikke formiddagens udgave var noget helt særligt for instruktøren Emil Langballe? Han er nemlig selv tidligere elev på Rudolf Steiner-Skolen i Lindved.

Qasim Ahmed Nuur er netop hjemvendt fra Kenya, hvor han har testet en app, han har udviklet. Foto: Kim Rune