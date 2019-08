Filmfestival: Momenter af febrilsk pitch

"Fever Pitch" er for såvel litterater, cineaster som fodboldelskere en kendt titel. En film (1997 og genindspillet i USA 2005) og en bog af Nick Hornby. På dansk: "Fodboldfeber".

Feber-agtig var stemningen på mange måder torsdag eftermiddag i Teater Momentums stopfyldte store sal. Ikke kun fordi, der var hulens varmt, men også fordi det hele var hektisk. "Pitch Me Baby" hedder et årligt tilbagevendende arrangement på OFF, hvor håbefulde mennesker skal pitche film-idéer til kompetente fagfolk. Og at pitche vil på gammeldansk sige noget i retning af at sælge de gode idéer og få nogle til at bide på og måske videreudvikle.

Som om der ikke var varmt nok i teatersalen handlede det første pitch om en film, der skulle udspille sig i en mobil sauna. Carina Kamper hed pitcheren, og hendes salgstale var hæsblæsende og oratorisk overbevisende. Næsten på kanten af det febrilske.

I den mobile sauna skulle fire kvinder, formentlig kollegaer, mødes, og hovedpersonen skulle være den 32-årige Iris, som lige var blevet droppet af en mand, som en af veninderne havde knaldet med. Og Iris skulle være typen, der går lidt for meget op i, at andre har det godt og måske glemmer sig selv lidt i forsøget på at sprede tryghed.

Man ser det for sig, men måske nok ikke, at en fordrukken landmand ved en fejltagelse kom til at køre saunavognen ind på byens torv.

- Findes der overhovedet mobile saunaer, spurgte et af panelmedlemmerne, Christian Tafdrup (ja, ham med "En frygtelig kvinde").

Ja, i provinsen, svarede Carina Kamper, og det gav et vist bifald.