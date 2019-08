Filmfestival: Gamle venner viser os indvandrermiljøet

Jahfar Muataz har instrueret en festival-film, hvor barndomsvennen og det tidligere bandemedlem Ali Najei har en vigtig birolle.

Ali Najei skulle bare spille sig selv, og så alligevel ikke helt. Han skulle spille det selv, han var, men ikke længere er. Rollen var skræddersyet til ham af instruktøren og vennen Jahfar Muataz, der altid finder en større eller mindre rolle til Ali, når han laver film. Filmen hedder "Partisan" og udspiller sig i udkanten af et bandemiljø. I centrum står karakteren Soufian, der har trukket sig tilbage fra en kampsport-karriere og arbejder som svejser. Vi følger hans kamp for at holde lillebroren ude at bandemiljøet. Soufian prøver at gøre det rigtige, men uden ubetinget succes. I periferien står Ali Najeis karakter i filmen: Gangsteren, bandelederen. En birolle, men en vigtig birolle. Og det var der, Ali skulle spille sit tidligere selv. For han kender bandemiljøet, var del af det, har siddet adskillige år i spjældet. Så det var lidt som at trykke på en kontakt, og Jahfar Muataz vidste, hvor han skulle trykke. Sådan er det, når man har kendt hinanden længe. Man kan råbe og skrige og svine hinanden til for at få fremprovokeret følelser. Og bagefter er det glemt.

Partisan Jahfar Muataz' kortfilm "Partisan" varer 28 minutter, og det var en kamp at klippe den ned fra de 40 minutter, den varede i første omgang.På OFF19 er filmen med i såvel den internationale som den danske konkurrence.



Ali Najei (forrest) har en barsk fortid. Nu er han blandt meget andet skuespiller og med i vennen Jahfar Muataz' "Partisan" på OFF19. Foto: Kim Rune

Ud på den anden side Der kunne skrives en bog, og Ali Najei overvejer faktisk selv at gøre det, om hvad det var, der fik ham ud af bandemiljøet. Men et afgørende øjeblik findes for tre år siden, hvor Alis bror blev skudt seks gange. Ali afsonede en af sine mange domme på det tidspunkt og sagde til sig selv: - Enten nakker jeg dem, der gjorde det, eller også trækker jeg mig ud. Også på grund af kærlighed blev valget det sidste. De første måneder efter løsladelsen gik Ali med skudsikker vest. Men nu er han ude på den anden side. Venner som Jafar Muataz hjalp også til. - Han er et af de gode mennesker, som gav mig redskaber, siger Ali Najei, mens han og Jafar sidder og spiser spejlæg fjernt fra det gamle miljø: I solen foran Café Biografen på OFF 19, hvor Jafars og Alis film konkurrerer om priser. Ali så filmen første gang ved festivalvisningen tirsdag aften i Momentum. Og den var lige så god og bare mange gange bedre, som han havde ventet. - Jeg føler, det er vores film. Alle os, der var med, siger Ali, og Jafar giver ham ret: - Ali er utrolig vigtig. Han hjælper med produktionen, med at finde locations og statister.

Næsten altid skurk Ali Najei forstår det næsten ikke helt. Den halve ungdom tilbragt i diverse fængsler er afløst af, at han er gift, har fast arbejde og indtjening og endda betaler skat. Han arbejder som mentor, coach og foredragsholder med at få unge ud af bandemiljøet. Og så er han skuespiller med filmdebut i Bodil-vindende "Nordvest" (2013). Han kan se barsk ud og bliver næsten altid castet som skurk, men håber at nogen også kan få øje på hans mere blide sider. De første par år af barndommen tilbragte han i Vollsmose, inden familien flyttede til netop Nordvest-kvarteret i København. Men Ali kender stadig Vollsmose, Odense og Fyn. Han har været forbi Vollsmose fra tid til anden for at ordne visse ting. Og han kender de fynske fængsler. Den lange forklaring på, at han havnede i bandemiljøet skal læses i den bog, Ali forhåbentlig får skrevet. Den korte lyder på mangel på anerkendelse og dækning af de basale behov. På stigmatisering der bliver til selvstigmatisering. På utryghed. - Ingen tror på dig, du føler dig ikke tryg, og så bevæger man sig ud i et parallel-miljø. Alle behov bliver dækket på gaden, siger Ali Najei. Hvis mor engang blev kaldt spionen, fordi hun ledte og ledte efter den unge Ali og truede hans venner, da han hang ud på gaden alt for længe og alt for ung. Men til sidst gav hun op.

Miljøet indefra Jahfar Muataz' film, "Partisan" er kun indirekte en film om det bandemiljø, vennen Ali personificerer i filmen. For instruktøren handler det om at vise kampen mod de indre dæmoner. Og så er det en inderligt personlig film, fordi lillebroren i filmen som figur minder meget om Jahfar selv. - "Partisan" er mit eget syn på den arabiske kultur, siger Jahfar Muataz og tilføjer, at det i høj grad er en film, der viser, hvordan en storebror (faren er død i fortællingen) gør alt, også lyver, for at skærme moren for ubehagelige sandheder. Det er ikke fordi, Jahfar insisterer på, at hans film partout skal foregå i indvandrermiljøer. Det er blot, fordi han vil lave historier om noget, han kender godt. Noget, hvor der står noget personligt på spil. Foreløbigt skal den medrivende og visuelt flotte "Partisan" ud på festivaler i alverdens lande, også gerne arabiske lande, fortæller Jahfar Muataz. Og vennen Ali må meget gerne bruge den i forbindelse med de foredrag og workshops, han holder. Jahfar, der tidligere har lavet kortfilmen "Blot et minde", været assisterende instruktør på "Danmarks sønner" og står bag en række musikvideoer, skal et andet sted hen næste gang. Han lider af søvnparalyse, også kaldet søvnlammelse, og det skal være udgangspunkt for en psykologisk gyser med en kvindelig hovedrolle. Men mon ikke der bliver en plads til Ali også?