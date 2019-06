Fik kinden skåret op: Tiltalte nægter at have bundet, snittet, tæsket og beskudt mand i Odense

Ingen af de to tiltalte mænd har haft noget med en omfattende og langvarig mishandling af en mand i Skibhuskvarteret at gøre, lød det fredag i retten. Offeret fastholdt, at netop de to er gerningsmændene, der angreb ham i hans hjem i december.

Det er rigtigt, at det mandlige offer i sagen skyldte den ene af de tiltalte penge. Og at de to venner derfor tog over til mandens lejlighed i Skibhuskvarteret den 19. december sidste år tidligt om morgenen for at indkræve gælden ved hjælp af trusler.

Men hvad der skete derefter, er de anklagede mænd ikke enige med politiet og offeret om, og de nægter sig begge skyldige.

- Jeg troede, han havde pengene til at ligge, og at vi kunne få dem med lidt hårde ord. Jeg tog to legetøjspistoler med for at true, og så eksploderede det, da han åbnede døren, og de så hinanden. De røg i flæsket på hinanden og løb rundt i hele lejligheden, fortalte den 40-årige tiltalte.

Mens hans 39-årige kammerat var i slagsmål med manden, der skyldte penge, gik den 40-årige på jagt efter skyldnerens Nem-id, så de selv kunne overføre de 23.000 kroner, de kom for.

- Han sad på en stol og så temmelig forfærdelig ud, da jeg kom ind i stuen igen, fortalte den 40-årige, der var påvirket af stoffer den dag i december og havde svært ved at huske episoden. Det var begge tiltalte, som efter en nat uden søvn havde indtaget amfetamin, kokain, hash og en række stoffer med navne, som man skal være kemiker for at kunne udtale i normalt tempo.

Den 39-årige forklarede, at manden i lejligheden allerede var såret, da de ankom, og at han kun havde slået ham, da manden nægtede at betale gælden. Derefter blev de enige om, at han skyldte beløbet, sagde den tiltalte.