Fik ildebefindende: Kvinde i kritisk tilstand efter solouheld

En kvinde fra Otterup mistede herredømmet over sin bil, da et pludseligt ildebefindende ramte hende, mens hun kørte på Borsvinget i Agedrup.

Bilen ramte et vejskilt, og i første omgang lød meldingen til 112, som Beredskab Fyn modtog ved middagstid fredag, at der var tale om en fastklemt person. Det viste sig dog ikke at være tilfældet, og heldigvis kom hverken bilen eller kvinden - der er født i 1956 - noget til i biluheldet. Desværre er hendes tilstand langtfra god.

- Det, vi hører fra sygehuset, er, at kvinden er i kritisk tilstand. Ikke som følge af færdselsuheldet, men som følge af hendes ildebefindende, oplyser Fyns Politis vagtchef.

Fyens Stiftstidende følger op på kvindens tilstand, når der sker en udvikling.