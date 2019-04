Festspil-publikummer får begrænset adgang til landsbyen

Gæsterne til sommerens H. C. Andersen-festspil får begrænset adgang til Den Fynske Landsby. Billetsalget til sommerens forstillinger startede mandag.

Der var en gang, hvor man kunne købe billet til H.C. Andersen Festspillene i Den Fynske Landsby og oven i billetten have adgang til landsbyen hele dagen op til forestillingen.

Men den mulighed forsvinder ved dette års festspil, hvor der varsles ændringer i adgangsforholdene. Dels er der først adgang fra klokken 14.00, og nu skal gæster til festspillene ind gennem den tidligere indgang til landsbyen. Det fortæller formanden for festspillene, Rune Kallager, der dog ikke håber, at det får den store betydning for antallet af publikummer.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, vi først kan åbne klokken 14, da mange af gæsterne har været glade for at komme i landsbyen hele dagen. Dog kommer størstedelen af vores publikum faktisk først til selve forestillingen, siger han.

Åbningstidspunktet er da heller ikke Rune Kallagers største bekymring. Det er derimod, at alle H.C. Andersen Festspillenes gæster skal ind igennem den gamle indgang. Han lover dog, at der nok skal blive sørget for en ordentlig skiltning.

Billetsalget til dette års forestilling "Nattergalen" startede mandag, og selv om der kan synes langt til sommer, så er man langt med arbejdet på sommeren forestilling.

Der har været audition, årets medvirkende er fundet, og rollerne er fordelt. Laura Udsen Lundsgaard skal spille Nattergalen, og 48 børn og unge er det, der binder forestillingen sammen. Orkesterleder Julie Strange har skrevet ny musik til sommerens udgave.

Nattergalen har premiere 17. juli og spiller frem til 10. august i Den Fynske Landsby. Der spilles hver dag klokken 16.00. Desuden spilles en formiddagsforestilling 7. august kl. 11.00.

Festspillene er et af Danmarks største friluftsspil. Det er fjerde gang, "Nattergalen" er på plakaten, og det er 55. gang, der er friluftsspil i landsbyen.