Festivalomsætning fordoblet: Odense tjener tykt på Tinderbox

En rapport, der offentliggøres torsdag, viser, at Tinderbox Festival gav byens virksomheder en ekstra omsætning på 44,7 millioner kroner i 2018. Det er mere end en fordobling i forhold til året før.

De fleste odenseanere har efterhånden hørt om eller været på Tinderbox Festival, som til juni afholdes for femte gang. Til den seneste festival i juni 2018 var der 132.000 gæster fordelt over tre dage, hvilket er en fremgang på 30.000 sammenlignet med 2017. De ekstra gæster har øget omsætningen markant, viser en rapport, som offentliggøres torsdag. Her konkluderes det, at Tinderbox 2018 gav byens virksomheder en omsætning på 44,7 millioner kroner. 24,3 millioner kroner mere end i 2017. - Det er imponerende, at Tinderbox 2018 har skabt så stor omsætning. Det viser, at vi i Odense har fået opbygget en god festival, som appellerer bredt. Selskabet bag Tinderbox giver os en meget flot festival, og som kommune bakker vi festivalen økonomisk op, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Han fryder sig også over de mange tusinde gæster, som gør festivalen levende, festlig og med hans ord fantastisk. - Jeg er glad for, at gæsterne i den grad vælger Tinderbox til, og det lover godt for de kommende festivaler og for Odense som by, siger Peter Rahbæk Juel.

Tinderbox 2018 Tinderbox 2018 havde 132.000 gæster fordelt på tre dage. En stigning på 30.000 i forhold til 2017. 57 procent af publikum kom fra Odense.



57 procent af gæsterne var kvinder. Af dem var aldersgruppen 21 til 30 år den markant største.



Tinderbox udgjorde 6,3 procent af den samlede nationale, positive medieomtale af Odense i 2018.

Folk skal komme igen De 132.000 dagsgæster står for 32.700 overnatninger. Af dem foregår en del hos familie og venner, men hoteller, vandrerhjem samt campingpladser er alligevel noteret for cirka 9000 betalte overnatninger. Rapporten viser også, at 55 procent af festivalgæsterne har fået en positiv opfattelse af Odense. Det tal kan blive endnu højere, vurderer borgmesteren. - Det kræver, at Tinderbox bliver ved med at skabe en professionel og veldrevet festival med et interessant musikprogram, en lækkert indrettet plads, nye tiltag hvert år og et godt rygstød fra kommunen. Folk skal have lyst til at komme igen og igen, så vi skaber en tradition omkring Tinderbox, siger Peter Rahbæk Juel. Han understreger flere gange, at festivalen er med til at trække folk til byen. - Jeg er sikker på, at festivalen er medvirkende til at vise hele Danmark, hvor meget der sker i byen i disse år.

Odense gjorde det rigtige Det er ikke overraskende de lokale virksomheder, som er til stede på festivalpladsen, der omsætter mest. I sagens natur især caféer og restauranter med mad- og vinboder. Men der er også andre lokale faggrupper, som nyder godt af festivalen. For eksempel elektrikere og andre underleverandører, som også har en andel i omsætningen på 44,7 millioner kroner. - Set fra min stol viser resultaterne, at Odense Kommune gjorde det rigtige ved at investere i Tinderbox. Som by får vi et meget tydeligt afkast af festivalen, og så skal vi heller ikke undervurdere den massive opmærksomhed, festivalen skaber om Odense, siger Peter Rahbæk Juel. Reklame- og PR-værdien er i rapporten anslået til 54,8 millioner kroner. - Det er ikke målbart på samme måde som omsætningen, men festivalen sætter meget tydeligt Odense på danmarkskortet som en levende by med stærke kulturtilbud og masser af udvikling, siger Peter Rahbæk Juel. Torsdag eftermiddag holder Odense Kommune nytårskur på det tidligere Dalum Papirfabrik. Her offentliggøres der nye navne til Tinderbox. Hvem der er i puljen, kan man læse klokken 18.00 på www.fyens.dk.