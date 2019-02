Festivalen stiller spørgsmålene

Odense forandrer sig hastigt i disse år, her tydeligt i baggrunden, hvor TBT-området bygges op igen med TBT Tower som det mest synlige element. Pil Lindgren (tv) og Mira Erik er arrangører af Odense Architecture Festival og ønsker at få os til at diskutere, hvad der sker omkring os. Som Mira Erik siger: - En by kan føles som en meget fast størrelse, men i virkeligheden er den jo i bevægelse over tid. Lige nu ændrer den sig i enorm hast, og det giver desto større anledning til at tale mere med hinanden om arkitektur, skønhed og det gode liv. Foto: Nils Svalebøg