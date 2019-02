Festival udforsker, hvordan arkitekturen præger vores liv

Med masser af arkitekturfilm, performancekunst, foredrag, udstillinger og ekskursioner håber Pil Lindgreen og Mira Erik at udvide og kvalificere samtalen om arkitektur i Odense. Snart er de klar til at præsentere de over 60 arrangementer, der skal udgøre Odense Architecture Festival.

Da Odense sidste forår fik sin egen udgave af Copenhagen Architecture Festival, meget passende kaldet Odense Architecture Festival, sagde kollegaerne på det uafhængige kultur- og bylivsmedie "This Is Odense," Mira Erik og Pil Lindgreen, ja tak til det hele. De elskede ideen, temaerne, debatterne om byens rum og snakken om arkitektur i det hele taget. I år skal de selv stå i spidsen for arrangementet og er lige nu ved at lægge sidste hånd på det omfattende program med over 60 arrangementer i perioden 6. til 14. april. Og de elsker stadig ideen om at sætte fokus på arkitektur og byudvikling generelt og i Odense. Arkitekturfestivalernes overordnede vision er netop at udforske, hvordan arkitekturen præger vores liv og vores verden - og hvordan vores liv præger arkitekturen. Og Mira Erik og Pil Lindgreen ser arbejdet med festivalen som en naturlig forlængelse af det, de laver i "This is Odense," hvor de også beskæftiger sig med, hvad der foregår i Odense. - "This is Odense" oser af uhæmmet lyst til at sige, hvad vi kan lide og ikke kan lide. Det skal vi ikke som festivalarrangører. Her vil vi gerne bibringe den lokale debat om byens udvikling luft, ilt, viden og perspektiv udefra, siger Mira Erik.

- Men man kan godt være anerkendende overfor byens særlige personlighed, uden at det behøver at forvandle sig til flagbærende patriotisme. Jeg glæder mig over dele af min by. Alle steder er spændende, hvis man kigger grundigt nok, og det håber vi at åbne folks øjne for. Pil Lindgreen, medarrangør af Odense Architecture Festival

Mira Erik og Pil Lindgreen Pil Lindgren er 33 år og uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab. Hun har været redaktør på Odense Internationale Filmfestival, OFF, siden 2013 og har sammen med blandt andre Mira Erik "Den røvsmalle biograf." Er desuden skribent på det uafhængige kultur- og bylivsmedie "This is Odense."Mira Erik er 41 og uddannet cand.scient.pol. Har ind til sidste år været kommunikationsansvarlig for Teater Momentum og er per 1. maj souschef på Nørregårds Teater. Er ligeledes skribent på det uafhængige kultur- og bylivsmedie "This is Odense."

Spredt rundt omkring i byen Programmet for Odense Architecture Festival bliver fyldt med debatter, foredrag, udstillinger, byvandringer, performances og i særdeleshed film, som i mange tilfælde deles med de to festivaler i Aarhus og København, der foregår samtidig. Festivalens udgangspunkt er dog Odense, og festivalens mange arrangementer vil blive spredt over hele byen.Hvad der mere præcist kommer til at ske, kan de to arrangører ikke løfte sløret for før den 14. marts, hvor programmerne til festivalerne i Aarhus og København også udkommer, men de lover, at det bliver relevant for alle. Arkitektur og byrum er nemlig relevant for alle, forklarer de.- En by kan føles som en meget fast størrelse, men i virkeligheden er den jo i bevægelse over tid. Lige nu ændrer den sig i enorm hast, og det giver desto større anledning til at tale mere med hinanden om arkitektur, skønhed og det gode liv. En bys udformning er ikke neutral - den er meget definerende for, hvordan vi kan leve vores liv. Når vi får øje på det, bliver arkitektur relevant for alle, siger Mira Erik.

Odense Architecture Festival Festivalen løber fra lørdag den 6. - søndag den 14. aprilProgram-release: 14. marts. Find det trykte program på Cafébiografens hylderÅbning af festivalen: 6. april på Det Fynske Kunstakademi. Offentlig adgang, fri entré. Gratis byggebajere.Program på åbningsdagen:Borgmester Peter Rahbæk Juel åbner festivalenÅbningsforelæsning af professor emeritus Carsten ThauÅbning og præsentation af festivalens udstillinger i husetByvandring v/ borgmesterenFilmvisning på Det Fynske KunstakademiBesøg en bydel-arrangementFilmvisning på Cafébiografen med efterfølgende traktementDer er gratis adgang til de fleste af festivalens arrangementer.Følg Odense Architecture Festival på www.cafx.dk/odense , på facebook eller pr. nyhedsbrev: skriv til odense@cafx.dk

Alle steder er spændende Odense Kommune støtter Odense Architecture Festival med 200.000 kroner i to år via den nystiftede forening, men festivalen skal ikke hylde Odense, byudviklingen eller andet. I stedet skal den stille spørgsmål, gøre folk klogere og sætte gang i debatten. - Man kan godt være anerkendende overfor byens særlige personlighed, uden at det behøver at forvandle sig til flagbærende patriotisme. Jeg glæder mig over dele af min by. Alle steder er spændende, hvis man kigger grundigt nok, og det håber vi at åbne folks øjne for, siger Pil Lindgreen. Festivalens mange begivenheder vil folde sig ud i hele byen, men der vil være et fast centrum i Det Fynske Kunstakademis bygning på Jernbanegade, der har åbent hele ugen. Her vil der være udstillinger, filmvisning og kunstinstallationer, men ellers foregår meget ude og omkring i byens rum. - Vi har prøvet at placere arrangementerne på steder, der fremmer og stimulerer det, vi skal opleve eller tale om der. Lokaliteterne bliver en oplevelse i sig selv, lover Mira Erik.