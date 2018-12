Festival booker britisk verdensnavn: Storsælgende crooner spiller i Odense

- Vi har en helt klar forventning om, at han kommer til at sælge mange billetter, da han ikke tidligere har spillet på Fyn, siger Morten Østlund.

Festivalen har længe ledt efter et navn, som kan sælge 1500-2000 billetter. Jamie Cullum skulle gerne være svaret.

- Det er altså ikke at tage munden for fuld at sige, at crooneren Cullum beherskede jazzscenen med en attitude, som man ellers kun finder i poppen eller rocken, skrev Gaffas anmelder Ivan Rod i sin seksstjernede anmeldelse ved senest danske koncert.

- Jamie Cullum er en af de største i den nye generation af jazzcroonere. Hans liveoptrædener er fantastiske og fyldt med energi. Han forstår virkelig at servere sine mange hits på stærkeste vis, så publikum har en stor oplevelse i vente, siger festivalleder Morten Østlund.

Det er sæson for offentliggørelse af festivalnavne til næste sommer, og Odenses trebenede byfestival Jam Days vil også lege med. Torsdag præsenteres det internationale popjazzfænomen Jamie Cullum, der med sin optræden ved Brandts Klædefabrik koncertdebuterer på Fyn.

Megastort for Jam Days

Med over 10 millioner solgte albummer siden sit gennembrud i 2004 med pladen "Twentysomething" er Jamie Cullum en det nye årtusinds bedstsælgende jazzartister.

- Cullum er en af nutidens helt store crosscover-artister, der er kendt for at give jazzen en moderne twist af pop og rock, hvilket har gjort, at han har vundet flere musikpriser. Han er brobygger mellem jazz, pop og rock, hvilket gør ham oplagt som hovednavn på Jam Days, siger Morten Østlund.

Ud over egne sange laver Jamie Cullum covernumre af internationale hits. Han har blandt andet kastet sig over Rihanna-hittet "Don't Stop The Music" og Radioheads rockballaden "High And Dry".

Festivallederen tøver ikke med at kalde Jamie Cullum det til dato største navn til Jam Days.

- Inden for genren er han klart et af de største navne, man kan få. For en festival af vores størrelse er det megastort, siger Morten Østlund.

Jam Days har forsøgt at lave en aftale med Jamie Cullum, siden festivalen begyndte for fem år siden.

- Der har ligget et fast tilbud til ham om at besøge Jam Days. Nu er det endelig lykkedes. Jeg oplevede ham på Plænen i Tivoli for en del år siden og har været stor fan lige siden. Jam Days' publikum kan glæde sig til en stor oplevelse i august på Amfiscenen, siger Morten Østlund.

Jam Days foregår fra 7. til 9. august 2019. Billetsalget er begyndt.