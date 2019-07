Festen fortsatte i byen: Sheeran satte gang i det odenseanske natteliv

Festlighederne var ikke slut, da Ed Sheeran havde spillet sidste nummer i Tusindårsskoven lørdag. Mange af koncertgæsterne lagde vejen forbi byens barer og natklubber.

Odense: Lørdag aften tryllebandt den britiske verdensstjerne Ed Sheeran Tusindårsskoven i Odense til hans hidtil største koncert i Danmark. 43.000 koncertgæster sang med på hits som "Perfect" og"Shape of you". Og festen stoppede ikke med det sidste nummer. Da folkemængden langsomt snegler sig væk fra skoven i en lang kolonne, fortsætter en del af gæsterne nemlig ind i det odenseanske natteliv. - Det var jo en god forfest derude, lyder det kækt fra de tre kammerater, Martin Jensen, Lasse Fribo og Nikolaj Lund, fra Odense, der har slået sig ned på en bar på Gråbrødre Torv. - Det var den vildste koncert nogensinde. Bare den måde han laver lyd på, at han selv indspiller det hele. Jeg er kæmpe fan, hans musik er verdensklasse. Det er bare så ægte. Ingen playback, det kommer ikke fra en højtaler, siger Martin Jensen og tilføjer: - Det er godt for Fyn, at man kan trække så stort et navn til.

De tre venner Lasse Fribo (th), Martin Jensen (midt) og Nikolaj Lund fortsatte festen inde i Odense efter koncerten. Foto: Michael Bager

Festen fortsætter Allerede kort tid efter koncerten er slut, er der godt gang i udendørsserveringen på byens barer. Koncertgæsterne kommer vandrende i stimer ude fra skoven i højt humør - og nogle berusede af mere end bare stemningen. Ud for Froggys Café er en ølvogn sat op både lørdag og søndag i anledning af koncerten. Herfra flyder bløde Ed Sheeran toner ud af højtaleren, og de forbipasserende stemmer i med musikken. - Der har været masser af gæster, og 90 procent af dem er koncertgæster, fortæller Emil Rasoulinia, der står i baren i vognen. Gitte Peetz og Anne Ring fra København har efter koncerten fundet sig til rette ved et udendørs bord inde i byen. - Det var en rigtig god koncert. Han (Ed Sheeran red.) er helt eminent. Han står bare der på scenen helt alene. Fantastisk, siger Gitte Peetz og tilføjer: - Generelt har det været virkelig godt det hele. Det var også et supergodt sted, koncerten blev holdt, og det fungerede bare med shuttlebusserne ude fra skoven. De har booket overnatning på et hotel i Odense, og turen går derfor først tilbage til hovedstaden søndag formiddag. - Så nu skal vi bare finde et fedt sted at gå i byen. Et sted, hvor vi kan danse, griner Anne Ring.

Veninderne Gitte Peetz (tv) og Anne Ring havde sat sig for at finde et godt sted at danse. Foto: Michael Bager

Endnu en koncert venter Selvom de to Ed Sheeran koncerter afholdes uden for byen ligesom Tinderbox-festivalen, hvor byens forretninger, caféer og barer ikke nødvendigvis mærker en tilstrømning af kunder, lader det til, at lidt af tryllestøvet fra Tusindårsskoven alligevel bliver drysset ud over Odenses bymidte i løbet af weekenden. Søndag venter endnu en koncert i skoven, og det er da heller ikke alle nattelivets gæster lørdag, der har haft fornøjelsen af Ed Sheeran - endnu. De tre veninder Susan Christensen, Maria Munkholm og Stine Hermansen er taget til Odense på en forlænget weekend-tøsetur for at høre Ed Sheeran spille søndag aften. Og lørdag aften bruger de i byen. - Vi glæder os så meget til i morgen. Nu har vi ventet helt siden november. Susan Christensen har fået billetterne i fødselsdagsgave og har taget flyet hjem fra en ferie i Italien for at komme til koncerten. Og allerede inden de har fået lov at opleve den britiske stjerne i skoven, er stemningen i top. - Når bare selskabet er godt, så er det jo næsten ligemeget, hvad vi laver, smiler Stine Hermansen og kigger kærligt på veninderne.

Susan Christensen (th), Maria Munkholm og Stine Hermansen (tv) skal først til Ed Sheeran koncert søndag. Foto: Michael Bager