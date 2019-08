Fem stjerner til HCA-forestilling: At rejse er at overleve

Begge dele foldes poetisk ud i et Kinderæg af en forestilling, der er faldet ned i HCA-festivalens turban og landet på Teater Momentum: Det er Andersens univers i form af hans originale tekster, det er musikalsk vellyd i form af en velspillende trio, og så er det et overraskende kig ind mellem linjerne i de mange breve og digte, den fynske eventyrer efterlod sig.

At rejse var ikke bare at leve men at overleve for den plagede digter, og hans selvplageri var ikke bare et barnligt og umætteligt ønske efter mere, men en utrættelig jagt på det perfekte, som minder om nutidens 12-tals pres.

Jazz og smørstemme

Lars Boms stemme er det første, man hører, og det sidste man husker. Den smyger sig om de hastigt skiftende stemninger og synger digterens 1800-tals vers ud, som om de var skrevet i går. Godt løftet af tre musikere, som i dobbelt forstand udgør et univers for sig selv. Fra bagscenen evner de både at agere blødt afsæt for jazzede udgaver af de 14 digte samt at etablere sansefulde mellemspil af lydbilleder som angstudbrud, brusende have og stjernehimlen, som den søgende digter bevæger sig under.

Fra start til slut er tempoet højt og indtrykkene så massive, at man kan frygte at få en form for poetisk forstoppelse, men frygten er grundløs. I stedet bliver de hurtige skift et billede på en vægelsindet og skrøbelig kunstner, som kendte andre sjæle bedre end sin egen.

"Med Kærlig Hilsen H.C. Andersen" ender som et samlet værk og efterlader tilskuerne overraskede og pirrede efter mødet med den altid søgende, kaotiske kunstnersjæl, som hele tiden spejler sig og aldrig bliver stillet tilfreds. Og hvis tankespind viser sig at være temmelig nutidigt, fordi han livet igennem bevarede barnets evne til at smelte fantasi og virkelighed sammen.

Forestillingen "Kærlig hilsen fra H.C. Andersen" kan ses på Teater Momentum til og med torsdag 22. august kl. 19.30. Medvirkende: Lars Bom (manuskript og instruktion), Nicholas Kingo (keyboard, harmonika, sav), Eva Malling (kontrabas) og Benita Haastrup (trommer, perkussion og keyboard).