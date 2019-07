Fem skoler har nedslidte pavilloner: 48 millioner kroner til at forbedre forholdene for byens folkeskoleelever

Alle byens folkeskoler er blevet gennemgået for at kunne bruge pengene på renovering bedst. Fem skoler har pavilloner, der er nedslidte.

Hvordan bruger man bedst 48 millioner kroner på at forbedre forholdene for byens folkeskoleelever, når nu der formentlig er projekter for langt mere, end der er penge til. Svaret er tålmodighed og en grundig screening.

- Vi har selvfølgelig en god idé om, hvordan vedligeholdelsestilstanden er på byens skoler. Men da der blev sat penge af ved sidste års budgetforhandlinger til at fjerne de midlertidige pavilloner, gik vi gang med at screene alle byens skoler. Vi skal jo bruge pengene der, hvor det giver mest mening, forklarer Birthe Papsø, chef for ejendomsafdelingen under By- og Kulturforvaltningen.

Screeningen munder ud i en rapport, som politikerne i By- og Kulturudvalget samt Børn- og Ungeudvalget får efter sommerferien - formentlig i august. Og så bliver det op til politikerne at foretage en kvalificeret prioritering af de knapt 40 millioner kroner, der er tilbage til de andre skoler. Dog på baggrund af en indstilling fra forvaltningen.

Foruden Paarup Skole har fire andre skoler pavilloner, der er så dårlige, at de har fået vurderet "under middel stand". På den ene skole vurderer ledelsen, at pavillonerne kan fjernes, og at aktiviteterne kan flyttes tilbage til selve skolen efter mindre ombygninger, mens det er vurderingen på de øvrige skoler, at pavillonerne skal erstattes med nyt byggeri.

Det har dog ikke været muligt for avisen at få oplyst, hvilke andre fire skoler der er tale om.

Når arbejdet på Paarup Skole allerede er i gang, er der flere gode forklaringer:

- Dels var det den skole, der har de allerdårligste pavilloner. Og så fremgår det også direkte af forligsteksten, at en del af pengene skal bruges til at gøre noget ved problemerne på Paarup Skole, forklarer Birthe Papsø.

Arbejdet med at fjerne de gamle pavilloner på skolen beløber sig til cirka 7,4 millioner af den samlede pulje på 48 millioner.

De 48 millioner skal ifølge budgetforliget bruges på at slippe af med nedslidte pavilloner på byens skoler fra i år og frem til 2020.