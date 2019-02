Fem pointer fra rapport om pilotprojektet

Plejecenteret Ærtebjerghaven i Odense er et af to plejecentre, der som forsøg tilbyder beboerne frisklavet mad fra eget køkken hver dag. Laila Hansen er ernæringsassistent og elsker at lave mad. Særligt er hun glad for kontakten med borgerne, som hun ikke vil få i et storkøkken. Foto: Sugi Thiru

Epinion-undersøgelse svarer på, om det giver højere livskvalitet, når borgerne får frisklavet mad om aftenen på to udvalgte plejecentre.

Odense Kommune bestilte i forbindelse med pilotprojektet med frisklavet mad på to plejecentre en rapport for at undersøge, hvad tiltaget betød for beboerne.

Foruden de to plejecentre Ærtebjerghaven og Albanigade Plejecenter lavede man undersøgelser på fire andre plejecentre. På to af plejecentrene lavede man ingen ændringer i leveringen af mad, og på to tilbød man en tilvalgsordning, hvor personalet kunne bestille mad hjem fra Byens Køkken, der ikke var helt færdiglavet. For eksempel fersk kød og rå kartofler.

Cirka 20 procent af beboerne vurderedes friske nok til at blive interviewet om maden. Foruden dybdeinterviews bygger rapporten på observationer på de seks plejecentre.

Højere livskvalitet Den friskeste del af borgerne vil opleve en større livskvalitet, når alle måltider tilberedes på plejecentrene. De friskeste udgør 20 til 25 procent. Den svagere del af borgergruppen oplever ikke eller kan ikke give udtryk for, at de oplever en større glæde, fremgår det af undersøgelsen.

Aktivitet skaber glæde Forsøget med frisklavet mad på to plejecentre gælder kun det varme måltid sidst på dagen. Morgenmad, frokost og mellemmåltider laves i forvejen helt lokalt og der købes lokalt ind til disse måltider. Alle beboere oplever en glæde ved, at der er kommer endnu mere aktivitet i plejecentrenes køkkener, når den varme mad også laves lokalt, og de kan følge med i, hvordan deres aftensmåltid tilberedes. Aftensmåltidet tilberedes på et tidspunkt, hvor der ikke er mange andre aktiviteter på plejecentrene.

Servering og præsentation er vigtig Det er vigtigt, hvordan maden serveres og præsenteres. For nogle borgere skabes den øgede livskvalitet i lige så høj grad på grund af serveringen og præsentationen af maden som tilberedelsen af denne.

Fokus på ernæring Når man ansætter ernæringsassistenter øges fagligheden omkring maden. Det betyder et større fokus på - og mere snak om maden og måltiderne. Den øgede fokus på mad øger livskvaliteten.

Ekstra bemanding frigiver engagement Den ekstra bemanding i køkkenerne betyder, at det øvrige personale får mere tid og overskud til borgerne, når de ikke skal tænke på at varme og servere den. Borgerne oplever, at det øgede engagement bidrager til en øget livskvalitet i form af mere socialt samvær og indhold i tilværelsen.