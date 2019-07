De omfattende nedrivninger af boliger og ændringer af Vollsmose kan risikere også at ramme Solbakken/Rising og Korsløkkeparken. De to områder står på ghettolisten, og ifølge kommunens vurdering er der "høj risiko" for, at Risingområdet havner på den hårde ghettoliste. De næste fem-seks måneder bliver afgørende.

Det betyder, at boligforeningerne i Riisingsparken (FAB), Smedeløkken (Odense Boligselskab), Solbakken og Påskeløkken (Civica) tvinges til at lave en såkaldt udviklingsplan, der skal vise, hvordan man vil reducere antallet af almene familieboliger med 40 procent . Det vil med sikkerhed betyde tvangsflytninger og med al sandsynlighed også nedrivninger.

De små 1400 beboere i almene lejligheder i Risingområdet risikerer til næste år at stå i samme situation, som beboerne i Vollsmose - at bo i en såkaldt hård ghetto.

Ved et ghettoområde forstår christiansborgpolitikerne et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt: 1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent. 2. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere på 18 år og derover. 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Tallene for antallet af beboere med ikke vestlig baggrund og uddannelsesniveau trækkes 11 måneder inden ghettolisten offentliggøres. Tallene for beskæftigelse, indkomst og kriminalitet beregnes som et gennemsnit af de seneste to år - den ghettoliste, som offentliggøres 1. december 2019 bruger således tal fra 2017 og 2018. Den nye boligminister, Kaare Dybvad (S), har bebudet et opgør med brug af ordet "ghetto", men han står ved den lovgivning, hvor ordet optræder adskillige gange. Solbakken er på ghettolisten, fordi der bor mere end 1000 i området; at andelen af indvandrere og efterkommere er på 52,4 procent; at 42,5 procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet; at 65,3 procent kun har en dansk grundskoleuddannelse. Korsløkkeparken er på listen, da der også her bor mere end 1000; at andelen af indvandrere og efterkommere er på 62,6 procent; at 46,5 procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet; at 66,4 procent kun har en dansk grundskoleuddannelse.En såkaldt " hård ghetto " er et område, der optræder på ghettolisten fire år i træk. Fordi kriterierne er blevet ændret, har partierne bag aftalen dog besluttet at lave en overgangsperiode frem til 2020, hvor et område skal have været på ghettolisten i fem år for at blive stemplet som en "hård ghetto". I Odense er Vollsmose foreløbig det eneste hårde ghettoområde. Får et området stemplet "hård ghetto", skal andelen af almene familieboliger mindskes til højst 40 procent inden 2030, blandt andet gennem nedrivninger. Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Den sidste Vollsmoseplan blev lavet som en følge af kravet om, 40 procent af de almene familieboliger i Vollsmose skal rives ned. Planen gav anledning til mange protester fra utilfredse Vollsmoseborgere, der ikke vil tvangsflyttes. Nu har boligorganisationerne i Risingområdet mindre end et halvt år til at forhindre, at det også kommer til at ske her. Arkivfoto: Birtgitte Carol Heiberg

Samme skæbne risikerer i 2021 at overgå de 1900 beboere i Korsløkkeparken, hvor lejlighederne lige er blevet moderniseret for 1,5 milliarder kroner. Her er forvaltningens vurdering dog, at risikoen er "væsentligt lavere".

Ifølge en ny vurdering fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommunen, er der dog "høj risiko" for at det kommer til at ske. Boligforeninger har nemlig kun fem til seks måneder til at ændre forholdene, og det er ganske svært, udfordringerne taget i betragtning.

Risingområdet, der består af Påskeløkken, Riisingparken, Smedeløkken og Solbakken, er i fare for at blive karakteriseret som en "hård ghetto". Sker det, skal område reducere i antallet af almene familieboliger med 40 procent, præcis som det er sket i Vollsmose. Arkivfoto: Bo Jessen

Nu venter næste bølge imidlertid - de områder, der har stået på ghettolisten så længe, at de risikerer at ende som et nyt, såkaldt hårdt ghettoområde. Og her står Solbakken/Rising først i køen, da man har været på ghettolisten siden 2016.

Samtidig udpegede man 15 områder som "hårde ghettoer" - områder med over fire års anciennitet på ghettolisten. Disse områder, blandt andet Vollsmose, blev tvunget til at nedbringe andelen af almene familieboliger med 40 procent inden 2030, og enhver, der har fulgt lidt med i medierne, ved, at det har givet anledning til uro og vrede blandt beboerne.

I foråret 2018 ændrede regeringen således nogle af kriterierne for, hvad der kendetegner en såkaldt ghetto, og det fik antallet af ghettoer i Danmark til at stige.

Problemerne

I forhold til ghettolisten fra 2018 har området ganske vist forbedret sig, når man ser på antallet af beboere uden et arbejde - her er man nu ifølge kommunens egne tal under ghetto-kriteriet. Men også dette tal opgøres som et gennemsnit set over to år.

Det største problem er, at der er stadig er lidt over to procent af beboere, der har fået dom for at have overtrådt enten straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, samt at for mange har et for lavt uddannelsesniveau.

Hertil kommer at området er populært - fra januar til juni er det kun lykkedes at få 29 nye beboere ind ved at give forrang til personer med ren straffeattest, uddannelse og arbejde, det som også er kendt som fleksibel udlejning.

Mulighederne for at ændre beboersammensætningen hurtigt er derfor beskedne, hedder det i forvaltningens vurdering.