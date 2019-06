Fem måneder forsinket: I dag flytter Miljøstyrelsen til Odense med nye lejeaftaler

Odense: 170 af Miljøstyrelsens medarbejdere er forlængst på plads i Englandsgade i Odense, og fra i dag får de selskab af flere kolleger, som rykker fra styrelsens hidtidige hovedsæde på det ydre Nørrebro til Tolderlundsvej 5 i Odense.

Flytningen, som skulle være sket ved årsskiftet, har trukket ud, fordi Byggestyrelsen i august sidste år anbefalede en udskiftning af ventilationsanlægget på Tolderlundsvej 5. Efter planen skulle renoveringen af lokalerne have været færdig i april i år, men i marts stod det klart, at arbejdet var forsinket og først kunne være færdigt i juni.

Allerede for et år siden flyttede de første 100 ansatte ind i Miljøstyrelsens lokaler på Englandsgade ved Odense Havn, men de har udsigt til snart at skulle flytte igen, oplyser Miljøstyrelsen. For det har vist sig muligt at samle alle styrelsens centrale enheder på Tolderlundsvej, hvor Miljøstyrelsen sammen med Bygningsstyrelsen har lavet lejeaftaler for nummer 1 og 3.

De to adresser er lige nu ved at blive moderniseret, og de ventes klar til brug ved årsskiftet.