Fem fynske topkandidater: Det vil de arbejde for i Folketinget

Alex Ahrendtsen, folketingsmedlem, Dansk Folkeparti

- På uddannelsesområdet er jeg stolt af stramningerne på tilsynene, der har betydet, at fire muslimske friskoler, to muslimske efterskoler og et gymnasium har mistet statstilskud og er lukkede. Folkeskolen er også blevet gjort mere praksisnær med for eksempel håndværk og design til og med 8. klasse og med prøve.

- Hvis jeg fortsætter som folkeskole- og kulturordfører vil mit fokus være på det danske sprog. Alt for mange uddannelser foregår på engelsk, og det skal vi have sat en stopper for. Elever lærer mindre, når det ikke foregår på dansk, og så tiltrækker det udenlandske studerende. Også på kulturområdet vil jeg slå et slag for det danske sprog, men jeg vil ikke løfte sløret for hvordan.