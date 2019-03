Farvel til ledighed: Jobcentrene er blevet klogere på de somaliske kvinder

Somaliske kvinder er lige så forskellige som alle andre. Og hvis jobcentrene skal hjælpe dem med at finde et arbejde, nytter det ikke at betragte dem som nomadefolk eller analfabeter. I stedet skal man skal lytte og høre efter, hvad de kan byde ind med, for de har masser af ressourcer, siger Trine Thomsen, i dag seniorkonsulent hos Cabi, men tidligere afdelingsleder i jobcenteret i Aarhus. Arkivfoto: Louise Koustrup

De somaliske kvinder har været svære at få i arbejde. Det skyldes blandt andet stereotype forestillinger om gruppen, viser ny rapport.

Jobcentrene i Danmark har ændret deres tilgang til borgere, som umiddelbart er et stykke vej fra arbejdsmarkedet. For jo mere man ser mennesker med komplekse udfordringer som enkelt individer og taler med dem om, hvad de selv mener at kunne bidrage med, jo længere kommer man med målgruppen. Og et af de steder, hvor den indsats skiller sig tydeligt ud, er arbejdet med at få ledige kvinder med somalisk baggrund i arbejde, forklarer seniorkonsulent Trine Thomsen fra Cabi, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet. Hun har tidligere arbejdet som afdelingsleder i jobcenteret i Aarhus Kommune og kender virkeligheden derfra: - Jobcenteret i Aarhus havde dengang en del somaliske kvinder, og før i tiden havde vi en tendens til at tale om dem som én stor gruppe. Men da vi blev nysgerrige på kvinderne, fandt vi ud af, at deres kompetencer og forudsætninger var meget forskellige - nogen har en uddannelse, andre er analfabeter. Det virker ikke, hvis man tænker, at alle er nomadefolk eller analfabeter, og ikke er nysgerrig på, hvordan man kan omsætte den uddannelse eller arbejdserfaring, kvinderne har med fra deres hjemland, fortæller Trine Thomsen. - Vi skal lytte og høre efter, hvad de kan byde ind med, for de har masser af ressourcer. Vi skal ikke negligere deres udfordringer, men de er jo ikke unikke for den her målgruppe.

10 gode råd Flertallet af somaliske kvinder mellem 30 og 59 år stod i 2017 uden for arbejdsmarkedet. Mere præcist var tre ud af fire på offentlig forsørgelse.Væksthusets Forskningscenter har undersøgt, hvad der skal til for at ændre deres situation ved at lave dybtgående interviews med omkring 50 kvinder fra de fire største danske byer for at høre, hvad de selv mener, kan hjælpe. Derudover har centret konsulteret flere eksperter.



Undersøgelsen viste fire hovedproblemer:



Få indsatsmuligheder i beskæftigelsessystemet; Måden kvinderne mødes på i det offentlige system; Fordomme og mangel på accept af forskellighed; Begrænset kendskab til arbejdsmarkedet.



Centret kom også med 10 anbefalinger til, hvad jobcentrene kan gøres ved det:



1) Bliv bedre til at indtænke familien og lave strategier, der fremmer balancen mellem arbejde og familie. Og lav nogle indsatser, der kan hjælpe kvinder med traumer og alvorlig sygdom.



2) Lav faglig opkvalificering og danskundervisning, selv om gruppen har været i Danmark længe.



3) Lav meningsfulde praktikforløb, hvor det er muligt at få et arbejde, når praktiktiden er slut. Og kombiner med andre indsatser.



4) Tag udgangspunkt i den enkelte kvinde.



5) Undgå uoverensstemmelser mellem kvindernes personlige interesser og jobcentrets mål.



6) Arbejd mere med mangfoldighed.



7) Fortæl de gode historier.



8) Jobcentrene skal have en bedre dialog med arbejdsgiverne.



9) Skab samarbejde med somaliske kvindeforeninger, der rummer mange erfaringer.



10) Jobcentrene skal inddrage andre som f.eks. bydelsmødre og daghøjskoler for indvandrerkvinder, som kender målgruppen godt.

Meget forskellige Og netop det forhold trækkes frem som en hel central pointe i en ny rapport, "Somaliske kvinders fortællinger om arbejde og ledighed", lavet af Væksthusets Forskningscenter. Tag udgangspunkt i den enkelte kvinde, og undgå uoverensstemmelser mellem kvindernes personlige interesser og jobcentrets mål, lyder to af anbefalingerne i rapporten, der bygger på dybdegående interview med 50 somaliske kvinder fra de fire største danske byer, heraf er de 14 fra Odense. Forskellen kan f.eks. ses ved, at nogle kommer fra storbyen og har gået på lange eller mellemlange uddannelser, mens andre kommer fra landet, kun med en grundskoleuddannelse i bagagen. Nogen har mange børn og er gift eller fraskilt, andre har ingen børn; nogen er flygtet fra borgerkrig, andre er familiesammenførte.

Vi blev klogere af at lytte Og Trine Thomsen kan i den grad genkende pointerne. Den ændrede tilgang førte i Aarhus blandt andet til dannelse af cateringsvirksomheden SomaliFood: - Vi opdagede for eksempel, at en gruppe havde meget køkkenerfaring - hvorfor brugte vi ikke det? Og svaret på det var meget enkelt - fordi vi havde været for dårlige til at være nysgerrige. Da vi først begyndte at lytte, blev vi meget klogere, siger hun. - Men er det ikke lidt skræmmende, at det skulle være en ny indsigt, for det lyder jo ret indlysende? - Det kan man have ret i, men det er fordi, der er en stereotyp fortælling om somaliske kvinder med de store tørklæder - også i medierne - som man nemt kan falde for. Men vi går galt i byen, når vi tror noget uden at vide det, altså når vi møder dem vi møder dem som en gruppe. - I virkeligheden oplever jeg somaliske kvinder som en ekstrem ressourcefyldt gruppe, og de vil rigtig gerne arbejde. Jeg har et eksempel med en 47-årig kvinde, der gerne ville arbejde som sosu-hjælper. Hun havde gået ledig i mere end fem år og havde otte børn. Hun kom i praktik, der blev afløst af et løntilskud efter fire uger, og ret kort tid efter blev hun fastansat på 37 timer. Det er en kort indsats, som viser, hvor vigtigt det er at få lavet det rigtige match, og hvor vigtigt det er at lytte til, hvad kvinderne gerne selv vil, siger Trine Thomsen.

Frustrationer over praktik I rapporten kan man også læse, at de somaliske kvinder er frustrerede over mange af de praktikforløb, de har været i uden at få et arbejde bagefter. De har følt det som nærmest meningsløst. Trine Thomsen mener, det hænger sammen med jobcentrenes tidligere strategi: - For nogle år siden blev jobcentrene målt på, hvor mange borgere, de havde i virksomhedspraktik. Nu bliver de i stedet målt på effekten af praktikken, og det er klogt. Nu skal du ikke i praktik for praktikken skyld, men fordi det ofte kan være en vej til job. Virksomhederne har egentlig bare gjort det, jobcentrene spørger dem om. Da man efterlyste praktikpladser, fik man det, og nu hvor man spørger om job, er virksomhederne meget interesseret, for det giver også god mening for dem, forklarer hun. - Nu handler det ikke om at gøre den her borger en tjeneste, nej det kan være en potentiel kommende medarbejder, de får ind.