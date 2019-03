Farvel til gratis citybus og goddag til ny ringvejsrute: Odenses bybusnet kan blive helt anderledes end i dag

Et udspil til, hvordan bybusnettet kan se ud fra år 2021, når letbanen åbner, er netop sendt i høring. Der er store ændringer på vej. Blandt andet er det slut med, at alle busser skal ind til Odense Banegård Center, og nogle yderområder risikerer at få længere til nærmeste stoppested i fremtiden.

Alle busser kører til Odense Banegård Center. Den lettere omskrevne Odense-version af det mere kendte romercitat "alle veje fører til Rom" har i mange år været en retvisende beskrivelse af busnettet i Odense. Men sådan bliver det ikke fremover. I hvert fald ikke, hvis fremtiden for busdriften i byen bliver nogenlunde, som anbefalingerne lyder fra en projektgruppe bestående af Odense Kommune, Odense Letbane, FynBus og rådgiver på projektet, COWI. Projektgruppen har i over et år arbejdet med, hvordan et fremtidigt busnet, efter den dag, letbanen er åbnet, kan komme til at se ud. Nu er et forslag klar, og det er onsdag blevet sendt i offentlig høring frem til 10. april. En af de nye ting er, at nogle busruter ikke længere skal køre til OBC, men i stedet til nærmeste letbanestation, hvor der er mulighed for omstigning.

Busser og letbane kobles sammen Det overordnede formål med planen Bynet 2021 er at koble letbane og busdrift sammen fra år 2021.Med planen bliver 14 af letbanens stationer betjent med busdrift, og flere af disse vil være store knudepunkter i det samlede net.



Dette gælder især for Odense Banegård Center, Hjallese, Korsløkke, Tarup og stationerne langs Ørbækvej, men også for Højstrup, Benedikts Plads og Vestre Stationsvej.



Kilde: Odense Kommune

Færre penge til busdrift Udgangspunktet er, at busdriften i 2021 skal beskæres med 40 millioner kroner i forhold til de 133 millioner om året, der i dag er afsat til formålet i kommunens budget. Det hænger sammen med, at letbanen samtidig åbner og skal "overtage" opgaven som rygrad i den kollektive trafik. Pengene skal derfor fordeles på en ny måde. Letbanen vil set over en 21-årig periode koste skatteyderne i Odense 43 millioner kroner årligt i nettobidrag til driften, og hovedparten af det beløb skal altså komme fra bussernes budget. Derfor er opgaven med at lave et nyt busnet i høj grad bundet op på én mission: Få mest mulig busservice ud af de penge, der er tilbage. Som by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) udtrykker det i en pressemeddelelse, Odense Kommune onsdag har udsendt. - Bynet 2021 (navnet på planen, red.) skal levere det bedste bud på, hvordan bybusser og letbane kan understøtte hinanden i stedet for at konkurrere om passagererne. Det handler om at give den bedst mulige offentlige transport inden for de muligheder og rammer, som vi har til rådighed.

Forskud på letbanens etape to Planen for fremtidens kolletive trafik i Odense består helt overordnet af et såkaldt stamnet - altså to hovedruter, der får høj prioritering og mange afgange, fordi det er på de ruter, der vurderes at være størst kundegrundlag. Den ene "hovedrute" er letbanen, som går fra Tarup til Hjallese via bymidten. Den vil have op til otte afgange i timen i dagens travle timer. Den anden stamrute, som i de travle timer får fire afgange i timen, bliver en busrute, der følger den planlagte linjeføring for letbanens etape 2. Altså fra Odense Zoo i syd til Vollsmose/Seden i nord - dog i en forlænget form i begge ender, så den i sydvest når til Bellinge og mod nordøst når til Bullerup/Agedrup. Muligvis kan det komme på tale at give stambusruten signalprioritering i lyskryds og busbaner f.eks. på Sdr. Boulevard, så den bliver mere attraktiv i konkurrence med andre transportformer, men det er ikke afgjort endnu. Stamnettet med de to hovedruter bliver suppleret af fire andre busruter, der kører fra én forstad til en anden via centrum. Lidt som det allerede kendes i dag. Derudover består busnettet af tre ruter, der som noget nyt er kortet af og ikke kører ind til banegården. De kører i stedet til en central letbanestation, hvor passagererne kan stige om til letbanen. Det hele suppleres - også som noget nyt - med en ringrute, der betjener den sydlige del af ring 2. Ringruten, der ofte er blevet bragt op som en idé i debatter om Odense busnet, bliver koblet på "enderne" af busruten mellem Korup og Tornbjerg/Fraugde. Med ringruten er idéen at gøre det let at komme til letbanen ved både Tarup og Rosengårdcentret, og det bliver desuden muligt at køre på tværs af byen uden at skulle gennem centrum. Der køres ikke ringvejskørsel nord om byen ad Odins Bro, da kundegrundlaget vurderes at være for tyndt.

Her er taberne Blandt dem, der kommer til betale en pris for den nye plan for kollektiv transport, er for eksempel indbyggerne i Brændekilde i syd og Allesø i nord. De vil få henholdsvis 1,4 og 1,2 kilometer til nærmeste busstoppested og bliver dermed reelt ikke betjent med kollektiv trafik fremover. Til gengæld skal der arbejdes på en model med teletaxier. Fire andre områder, Lumby, Anderup, Villestofte og Paarup, får 500-600 meter til bussen, hvilket også er lidt mere end de 400 meter, der har været målsætningen at sikre, at så mange som muligt maksimalt har til nærmeste stoppested. Andre, der taber på planen, bliver brugerne af den gratis citybus og havnebus, som især mange ældre i dag er glade for. Både citybussen og havnebussen nedlægges, men til gengæld bliver nogle af de vigtigste stop såsom Seniorhuset og lægefaciliteterne ved Klingenberg i stedet betjent af en af de nye ruter, der dog ikke bliver gratis. Når den offentlige høring er slut, skal By- og Kulturudvalget i maj tage stilling til, om der skal ske ændringer. Den endelige plan for en ny struktur i Odense kollektive transport skal efter planen vedtages 25. juni. De regionale busruter berøres ikke af planen, oplyser Odense Kommune.