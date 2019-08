Farvel efter et halvt år: Enhedslisten skifter igen ud i byrådssalen

Det er for svært at kombinere studie og byrådsarbejde, og derfor træder Enhedslistens Mathilda Printzlau-Paulsen ud af byrådet. Det er kun et halvt års tid siden, hun trådte ind som afløser for et andet partimedlem, der forlod byrådsgruppen.

Det var egentlig Brian Skov Nielsen og Ulla Chambless, vælgerne for mindre end to år siden stemte i byrådet for Enhedslisten.

Men ingen af dem sidder dér længere, og nu er en af deres afløsere også på vej ud.

Det er Mathilda Printzlau-Paulsen, der i januar - som det yngste byrådsmedlem - satte sig i en byrådsstol i forbindelse med Ulla Chambless' først stress-sygemelding og siden udtræden.

Kort tid efter sin byrådsdebut begyndte Mathilda Printzlau-Paulsen også på medicinstudiet på Syddansk Universitet, og det er byråd og studie, der har vist sig svære at kombinere, forklarer hun.

- Det var vigtigt for mig at gøre et forsøg på at finde balancen mellem byrådsarbejde og studie, men det har indtil videre ikke været muligt, og derfor har jeg besluttet at give stafetten videre, siger Mathilda Printzlau-Paulsen.

Det er især de politiske udvalgsmøder, der er placeret i dagtimerne, som giver hende problemer. For de ligger på selv samme tidspunkter som hendes obligatoriske undervisningstimer på universitetet.

- Jeg ærgrer mig rigtig meget over, at jeg er nødt til at stoppe, for jeg synes virkelig, at det er et spændende arbejde. Men det er et kæmpe problem for det demokratiske system, hvis der er vælgere, der ikke bliver repræsenteret i udvalget, fordi jeg har obligatorisk undervisning på samme tid. Og samtidig er det problematisk for mig, at jeg ikke kan sidde i byrådet, uden at det går ud over mit personlige liv og mit studie, konstaterer hun.