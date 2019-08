Fartdjævle indtager igen gade i Odense

Der er godt nyt for de fartglade, når der i begyndelsen og midten af august skal køres gaderæs i Odense.

Det er frivillige fra Racedays.dk, som står bag lovlige gaderæs landet over, der 3. august inviterer til brølende motorer og brændt gummi på Odense Raceway, der er etableret på Stat-Ene-Vej i Odense SØ.

Her kan alle og enhver tilmelde deres biler og afprøve, hvor hurtigt de kan køre på den 201 meter lange gadebane under sikrede forhold og uden at skulle kigge sig over skulderen efter blå blink.

Bilerne giver den gas fra klokken 18.00 til midnat. De sidste to timer er dedikeret til 5. runde af DM i streetrace.

17. august gæster Auto Show Odense Congress Center. Efter kongressen kører bilerne til Odense Raceway, hvor publikum kan se eksotiske biler, der normalt ikke kan spottes i Danmark, give den bundgas.

Portene til gaderæset 3. august åbnes for publikum klokken 17.00. Det koster 100 kroner at se med. Vil man tilmelde sin bil, koster det 150 kroner, hvis bilen har plader.