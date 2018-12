Far til syvårig computerspiller: Vi voksne har et ansvar

Jimi Holstebro og sønnen Silas på syv år har taget turen fra Viborg til Odense for at bruge weekenden på at spille Fortnite og se Counter-Strike på stormskærm

Sammen er far og søn denne weekend taget til Odense for at være med til Odincon, hvor de både er med til LAN eventet for amatørspillere og undervejs også får set nogle af live-kampene på storskærm, når Astralis og de andre stjerner i Counter-Strike er i kamp.

De voksnes ansvar

Der er ikke så mange syv-årige med til eventet - og heller ikke så mange i Jimi Holstebros alder.

Men den 42-årige far til tre tror på, det er vigtigt at involvere sig i børnenes digitale verden. Hjemme i Viborg er Jimi Holstebro blandt andet træner for et e-sportshold i regi af den lokale fodboldklub VFF, og i det hele taget tager han del i Silas passion for at spille Fortnite og andre computerspil.

- Vi voksne har et ansvar i forhold til børnenes digitale dannelse, siger han og kan berette, at han for eksempel holder lidt øje med det sprog, der bliver talt, når sønnen spiller med andre over nettet.

- Tonen kan godt være lidt hård, men så bryder jeg gerne ind og slår mikrofonen til og beder om, at folk taler ordenligt. Så kan du tro, de får sig en forskrækkelse, siger han, slår en latter op og tilføjer:

- Men det virker.