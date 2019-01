Far stak sin 21-årige datter: Knivoffers lillebror står frem

Drabsforsøget på en 21-årig kvinde i Vollsmose først i januar var planlagt, hævder ofrets 20-årige lillebror. Ifølge ham har familien gennem mange år levet i frygt for, hvad den drabstiltalte kunne finde på, da han havde et voldsomt temperament.

Det var kulminationen på en lang voldelig barndom, da en 53-årig mand tirsdag 8. januar i familiens lejlighed i Vollsmose stak sin 21-årige datter så mange gange, at hun efterfølgende på OUH svævede mellem liv og død, og den 53-årige siden blev anholdt og sigtet for drabsforsøg. Det fortæller offerets lillebror i et interview til Berlingske Tidende.

Lillebroren, der der kalder sig Ali og er 20 år, arbejder i familiens fiskebutik. Han fortæller til avisen, at den religiøse familie gennem flere år undlod at kontakte politiet af frygt for, hvad faren kunne finde på. Han truede både sin kone og de fire børn, og de var alle bange for, at han ville slå nogen ihjel.

Ifølge lillebroren har faren gennem flere år givet udtryk for sit mishag omkring storesøsteren, og allerede for flere år siden forsøgte han under et ophold i Irak at kvæle hende med en pude. Ali forklarer til avisen, at farens vrede mod søsteren ikke skal opfattes som et islamisk æresdrab, men at det skyldes en endnu ældre mentalitet, jahiliyyah, hvor man begravede nyfødte piger levende, inden de kunne nå at bringe skam over familien.

I stedet for at kontakte myndighederne valgte Alis søster, da hun fyldte 18 år, at flytte hjem til en veninde og venindens mand, for hun måtte ikke bo uden værge, bekræfter Ali. Han selv flyttede sammen med en ven.

Da søsteren godt en uge inden knivoverfaldet var blevet islamisk gift, flyttede hun midlertidigt tilbage til forældrene i lejligheden i Vollsmose. Og om morgenen 8. januar sørgede den 53-årige for, at det alene var ham, datteren og konen, der var hjemme. Ali sendte han ud for at købe fisk til butikken, og det får nu den 20-årige til overfor Berlingske Tidende at sige, at drabsforsøget må have været planlagt.

Alligevel ærgrer Ali sig ikke over, at han ikke lugtede lunten den tirsdag morgen, for på den måde er det nu faren, ulykkerne vælter ned over, forklarer han overfor avisen:

- Jeg ser det sådan, at Gud har slået ham nu. Efter alle de år, hvor vi har holdt det ud, har Gud endelig slået ham ved at få ham til at grave sin egen grav.

Fyens Stiftstidende har tidligere beskrevet, hvordan både Alis knivstukne søster og hendes mor har udpeget Alis far som knivstikkeren. Den 53-årige er ikke tidligere straffet, men ifølge både forsvarer og anklager fremstår manden psykisk ustabil, og dommeren besluttede, at det skal undersøges, hvorvidt manden skal fængsles i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Berlingske Tidende har talt med den 53-åriges forsvarsadvokat, Bo Møller Jensen, der fortæller avisen, at hans klient ikke har nogen kommentarer til sønnens udsagn.