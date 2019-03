Far kræves fængslet: Havde forberedt sig med håndjern, før han stak af med sin datter

Fyns Politi ønsker sikkerhed for, at en 56-årig mand fra England ikke er til stede under retssagen mod ham, efter han mandag blev anholdt under et forsøg på at bortføre sin femårige datter i Odense.

Odense: Retten i Odense skal tirsdag afgøre, om en 56-årig mand skal varetægtsfængsles, efter han mandag middag ifølge Fyns Politi forsøgte at bortføre sin femårige datter. Manden blev anholdt, mens han stadig havde datteren med sig, i Kongens Have over for banegården i Odense.

Mandag klokken 11.37 alarmerede Odense Kommune Fyns Politi om, at manden var stukket af fra det samvær, som han havde med sin femårige datter, og han havde taget pigen med sig.

Ifølge anklager Rasmus Maahr Hansen var der tale om et overvåget samvær, dvs. at en samværskonsulent var til stede under hele samværet, som foregik i en lejlighed, som Odense Kommune benytter til denne type af samvær mellem forældre og børn.

Men samværskonsulenten kunne ikke forhindre faren i at stikke af med datteren, for han havde ifølge Fyns Politi forberedt sig på mødet og medbragt et sæt håndjern, som han brugte til at lænke samværskonsulenten fast til armaturet på en håndvask i lejlighedens badeværelse.

Faren sigtes derfor både efter straffelovens paragraf 261 om frihedsberøvelse og efter straffelovens paragraf 119, som omhandler trusler og vold mod offentlige ansatte.

Manden har bopæl i England, og ifølge anklager Rasmus Maahr Hansen er det en væsentlig årsag til, at han kræves fængslet; politiet vil sikre, at manden er til stede under en kommende retssag. Desuden ønsker politiet at forhindre ham i at påvirke efterforskningen frem til sagen kommer for retten.

Det spiller ifølge anklageren en mindre rolle for ønsket om varetægtsfængsling, at faren kunne risikere at forsøge endnu en kidnapning af sin datter.

Den 56-årige mand fremstilles i grundlovsforhør klokken 11.30.