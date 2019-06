Fangel Biogas får ja til udvidelse

S-politiker: - Der er ingen klar evidens for, at lugtgenerne kommer fra biogasanlægget.

Massive protester fra lokalområdet til trods har et stort flertal af politikerne i Odense Kommunes by- og kulturudvalg tirsdag besluttet at sige ja til Fangel Biogas' ønske om at udvide produktionen fra 132.000 ton årligt til 250.000 ton årligt.

Både Socialdemokratiet, Venstre og Konservative stemte for, mens kun Enhedslisten stemte imod.

Niclas Turan Kandemir (S) siger, at sagen krævede "indgående drøftelser omkring temaet til gruppemødet", som Socialdemokratiet afholdt mandag.

- Samlet set synes vi, at der bør gives ja til udvidelse, og vi mener, at de bekymringer, der har været givet udtryk for fra mange naboers side, imødegås af de tiltag, virksomheden tager i forbindelse med udvidelsen, siger han.

Kandemir tilføjer, at det også har spillet ind, at Socialdemokratiet ikke er overbevist om, at de gener, beboerne i dag oplever, kan tilskrives biogasanlægget.

- Der er ingen klar evidens for, at lugtgenerne kommer fra biogasanlægget, siger han.