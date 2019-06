Familiedag på Fyens Væddeløbsbane: Travløb for fuld musik

Der er ganske givet mange børn - og deres voksne, som ikke aner, at der findes en hestevæddeløbsbane i Odense. De seneste år har banen i Sanderum derfor lukket dørene op til en familiedag, der også fungerer som en integrationsdag med særligt sigte på børn af anden etnisk herkomst. Tidligere har der været over 3000 tilskuere til dagen, og det håber man selvfølgelig på igen til årets udgave af dagen, der finder sted lørdag d. 8. juni, hvor portene åbnes kl. 10.30.

Jan Arentoft, en af bagmændene bag væddeløbsbanens sponsornetværk, er med til at arrangere familiedagen, som foregår i samarbejde med Odense Kommunes beskæftigelses- og socialforvaltning og forskellige frivillige foreninger.

- Vi vil gerne være med til at give nogle børn, der måske ikke har så meget at gøre med, nogle gratis oplevelser, siger Jan Arentoft, der peger på, at der er gratis adgang, og at det er tilladt at medbringe egen mad og drikke. Familiedagen er med velberåd hu lagt lige efter ramadanens afslutning, og flere Vollsmose-foreninger er med inde over, fortæller Arentoft.

- Der er karamelstænger og en pose chips til de første 500 og vouchers til gratis cheeseburgere til alle, der kommer inden kl. 12.30, tilføjer Jan Arentoft.