Familie opdagede indbrud: Tyv taget på fersk gerning

En 44-årig mand blev fredag eftermiddag taget på fersk gerning under et indbrud i en villa.

Striben af indbrud er lang på hele Fyn og mange er ekstra opmærksomme, hvis der er ubudne gæster - og det var en familie på Risingsvej i Odense også fredag eftermiddag omkring klokken 14.40.

Her var en 44-årig mand sluppet af sted med at pille en liste til en rude i et vindue af med en skruetrækker og på den måde trænge ind i villaen. Det lykkedes også for indbrudstyven at rode hele huset igennem, men han nåede alligevel ikke at slippe af sted med tyvekosterne.

For midt under indbruddet stod familiemedlemmer pludselig hjemme og tyven var taget på fersk gerning. Ifølge vagtchef Lars Fredensborg, Fyns Politi, pågreb de manden og tilbageholdt ham, indtil politiet var fremme.

Resten af fredagen har manden siddet til afhøring på politigården, men han har tilsyneladende ikke yderligere på samvittigheden og ventes derfor løsladt efter afhøring. Først skal politiet dog lige sikre sig, at manden ikke kan kædes sammen med en lang række indbrud rundt på Fyn. I så fald er det ikke sikkert, manden bliver løsladt.