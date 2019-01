Falsk anklage for voldtægt: Kvinde idømt ubetinget fængsel

Sådan lød ordene fra byretsdommer Niels Feilberg Jørgensen i en noget speciel sag, der mandag blev afsagt dom i ved Retten i Odense. Sagen startede for halvandet år siden som en voldtægtssag, da en 26-årig kvinde anmeldte en mandlig bekendt for voldtægt. Den sag blev frafaldet af anklagemyndigheden i april sidste år. Nu er kvinden imidlertid selv blevet idømt en straf for at indgive en falsk anklage om voldtægt og skal i fængsel i 30 dage.

- Kvinder kan sige fra under voldtægt. Vi kan ikke se i din gøren, at du siger fra. Dit forsæt har været at bringe ham i fedtefadet. Det koster 30 dage.

Sexvideoer afgørende

Kvinden og manden mødte hinanden på Odense Universitetshospital i sommeren 2017, hvor hun var indlagt som følge af et biluheld, og han var ansat som social- og sundhedsassistent. De to er enige om, at de havde god kemi og talte godt sammen. Efter kvindens udskrivelse tilføjede hun ham som ven på Facebook, hvorefter han tog kontakt til hende, og de to begyndte at skrive en del sammen.

Manden fortalte i retten, at han var interesseret i kvinden, men vidste også godt, at hun havde en kæreste. Kvinden fortalte, at hun aldrig var interesseret i ham, hverken seksuelt eller som en kommende kæreste. Men manden havde tilbudt at hjælpe hende med at skrive en jobansøgning, hvilket hun meget gerne ville have hjælp til. I retten gav hun udtryk for, at hun ikke vidste, at hans hjælp havde en pris.

De to mødtes i alt fire gange, alle gangene på mandens bopæl i Odense. Tre af gangene havde de sex, som kvinden mente han tiltvang sig.

Det springende punkt var nogle private optagelser af de to, mens de havde sex. Ifølge dommeren og de to domsmænd var der i de pågældende videoer ingen tegn på modstand eller ufrivillighed fra kvindens side. I retten fastholdt hun dog, at det var tilfældet. Hun kunne imidlertid ikke afvise, at manden muligvis havde den opfattelse at hun havde sex med ham frivilligt.