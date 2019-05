Faldgruber når unge søger job

Hvad er vigtigt og hvad er dit ansvar, når du eller din teenager får sig et fritidsjob? Hvilke faldgruber er der, og hvordan sikrer du dig, at der både er plads til skole, lektier, fritid og arbejde? Hør om, hvordan du selv og du som forælder kan bidrage til, at din teenager får en god start på et godt og langt arbejdsliv torsdag den 23. maj klokken 16.30 i Den Grønne Boks, Dannebrogsgade 3B. På mødet deltager en virksomhedsrepræsentant, som vil fortælle om, hvordan virksomheden rekrutterer ungarbejdere under 18 år, og hvilke forventninger de har til de pågældende ungarbejdere. Med er også HR-repræsentanter fra IKEA og FØTEX. Du får samtidig muligheden for at se og opleve Den Grønne Boks, som er en interaktiv oplevelsesboks med præsentation af mere end 100 erhvervsuddannelser. /RAS