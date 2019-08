Fagforeninger: Kommunen vasker hænder i sagen om en død kvinde på Botilbuddet Fangelvej

De fyrede eller fratrådte medarbejdere gjorde ikke noget galt i forbindelse med dødsfaldet på Botilbuddet Fangelvej. De fulgte tværtimod instrukser fra ledelsen, psykiateren og fra arbejdsmiljøgruppen, siger de fyredes fagforeninger, der også oplyser, at rapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed frifinder alle fire tidligere ansatte.

Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeut Foreningen har sager kørende mod kommunen for uretmæssige fyringer i sagen, mens FOA og Socialpædagogernes Landsforbund har indgået forlig på vegne af deres medlemmer, der har valgt at tage imod aftaler om frivillig fratrædelse, da de blev varslet fyret.

-Jeg er rystet over, hvordan man vasker hænder i ledelsen og i kommunen her. Ledelsen fralægger sig enhver form for ansvar, og det kan de ikke være bekendt. De må jo vide, hvad der foregår, og hvad ligger af instrukser i sådan en sag, siger Christina Bank, der er sektornæstformand i FOA Odense.

Samtidig med fyringerne blev medarbejderne indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed. Her faldt der afgørelse i de fire sager i slutningen af juli. Afgørelser, der ifølge de fyrede medarbejderes fagforeninger frifinder medarbejderne, der skulle have handlet efter de instrukser, der har været omkring kvinden på det pågældende tidspunkt.

Fagforeningerne for de fire fratrådte medarbejdere på Botilbuddet Fangelvej kan ikke genkende Odense Kommunes fremstilling af sagen om et tragisk dødsfald på botilbuddet i maj . De er forundrede over, hvordan Odense Kommune fralægger sig ansvaret i forbindelse med det tragiske dødsfald og i stedet placerer det hos de nu tidligere medarbejdere.

Den 20. maj blev en 50-årig psykisk syg kvinde fundet død på sit værelse på Botilbuddet Fangelvej i det sydvestlige Odense.TV 2/Fyn har siden afdækket, hvordan hun i ugen op til sin død havde været dårlig med klare symptomer på en mulig medicinforgiftning fra lægemidlet Leponex, som gives til psykiske syge. Ifølge Odense Kommune overtrådte personalet klare retningslinjer for, hvordan man i den situation skal kontakte stedets læge, og efterfølgende blev tre eller fire medarbejdere varslet fyret. To valgte at tage imod aftaler om frivillige fratrædelse, mens to andre blev fyret. Odense Kommune kan ikke bekræfte antallet af fyringer i forbindelse med sagen. Ergoterapeut Forbundet og Dansk Sygeplejeråd kører sager om uretmæssig fyring i to af sagerne.

Fagforeninger tager til genmæle i sag om dødsfald på Botilbuddet Fangelvej og anklager Odense Kommune for at vaske hænder i sagen. De fire ansatte gjorde kun, hvad ledelsen bad dem om. Kommunen fastholder, at der er sket svigt. Foto: Nils Svalebøg

Fuldstændig skævt

Hos Ergoterapeut Foreningen er regionsformand Anna-Marie Laustsen særdeles kritisk overfor Odense Kommunes håndtering af sagen. Hun undrer sig blandt andet over afskedigelsen af foreningens medlem, da vedkommende slet ikke var på arbejde de seneste fem dage op til beboeren blev fundet død

- Der er noget fuldstændig skævt i forhold til, hvordan Odense Kommune placerer et ansvar hos medarbejderne i stedet for at se på, hvad er der i virkeligheden er sket, siger regionsformanden, og påpeger, at håndteringen skaber usikkerhed blandt både medarbejdere, beboere og pårørende.

- Som jeg hører det, håndterer kommunen det overhovedet ikke, som man kan forvente, at en kommune, der tager ansvar, håndterer den slags tragiske tilfælde. , bemærker hun.

Det samme påpeger man hos Dansk Sygeplejeråd, DSR. Kredsformand Line Gessø Storm Hansen siger:

- Det er meget alvorligt for vores medlem at blive indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun kan dybest set miste sin autorisation og også straffes for det, så det er dybt alvorligt. Men hun er heldigvis blevet pure frifundet, og derfor stiller jeg mig også lidt uforstående overfor Odense Kommunes fralæggelse af ansvaret i den her sag. Der er problemer med procedurer og dokumentation i kommunen, men det falder jo ikke tilbage på den enkelte ansatte, siger hun.

Det har ikke været muligt at se rapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, da der er tale om personsager. De fire fagforeninger siger dog samstemmende, at deres medlemmer renses for ansvar i rapporterne.

Fra alle fagforeninger forlyder det desuden, at sagen tager meget hårdt på deres medlemmer.

- Det er ikke nogen spøg at sidde til en samtale om sådan en sag i Styrelsen for Patientsikkerhed. Tre meget kompetente fagpersoner udspørger dig meget grundigt. Det er overlæger og oversygeplejersker, der virkelig går i detaljen, og det er hårdt, siger Christina Bank.

Ingen af de fire fratrådte medarbejdere har haft lyst til at stille op til interview om sagen i avisen.