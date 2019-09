Færre og færre sover på gaden

Den seneste hjemløsetælling viser, at 125 personer i 2019 lever et liv i hjemløshed i Odense, og selv om det er 12 flere end den seneste tælling fra 2017, så er tallet det laveste sammenlignet med andre danske storbyer, hvad enten man gør det op i antal eller procenter.

Det er to vægtige årsager til, at Odense på ti år har formået næsten at halvere antallet af hjemløse og kan bryste sig af at være længder foran flere andre storbyer.

En bolig med en husleje, der er til at betale, og en garanti for at få tag over hovedet.

Housing-first

Hjemløsetællingen er lavet af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og viser, at der på landsplan er 6431 hjemløse. Det er et lille fald på 204 personer i forhold til den seneste tælling fra 2017, og tendensen er, at der er færre unge hjemløse, mens der til gengæld bliver flere i aldersgruppen 50 år og opefter.

I Odense glæder Brian Dybro (F), rådmand for beskæftigelses- og socialområdet Brian Dybro, sig over hjemløsetællingen og over, at initiativerne i Odense virker. Et af de vigtigste - housing-first - går ud på at tilbyde de hjemløse en billig bolig, hvor de samtidigt får hjælp, og den politik har fået flere væk fra gaden.

- Det er fedt, at housing-first tilgangen virker, og vi har også lavet en boliggaranti i et samarbejde med boligforeninger, et forpligtende samarbejde, som også virker. Vi har en god kontakt til mange af de hjemløse på værestederne, på herbergerne, hvor vi har opsøgende medarbejdere, og vi ved, at når nogen er motiveret for, at de gerne vil have en bolig, så skal de have det ret hurtigt, og så skal de have støtte med det samme, siger Brian Dybro.

Hans håb er at få antallet af hjemløse i Odense banket endnu mere i bund.

- I forhold til andre storbyer har vi ikke ret mange hjemløse, men vi skal have en ambition om at få det tal endnu længere ned, for det er nogle af de mest sårbare og udsatte mennesker, der er tale om. På landsplan skal vi også have tallet meget længere ned - der er 6500 hjemløse i Danmark. Det er for mange, mener rådmanden, som fastslår, at det er utroligt vigtigt at have fokus på, at storbyerne rummer billige boliger.

- Man skal arbejde på at bygge billige boliger og sørge for, at der er nok almene boliger. Det har vi gjort i årtier, og der er andre storbyer dårligere stillede, siger Brian Dybro, der kan glæde sig over rosende ord fra Kirkens Korshær.

- Når det lykkes i Odense, er det fordi de har betalelige boliger og en klar strategi, der bygger på housing-first-tilgangen hånd i hånd med individuel støtte. En fast base og støtte til at blive i den er stærke værktøjer i kampen mod hjemløshed, siger Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær.

Hjemløse-tællingen har været lavet siden 2007.