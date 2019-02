Fængslet i stor narkosag: Eksbandeleder må vinke farvel til exitprogram

I over et år har den tidligere leder af den kriminelle bandegruppering Black Army, 41-årige Mohammed Daabas, været i exitprogram. Det er han næppe mere efter at være blevet fængslet i omfattende heroinsag.

Det er efter al sandsynlighed exit fra det exitprogram, den tidligere leder af banden Black Army, Mohammed Daabas, i mere end et år har været en del af.

Torsdag blev den 41-årige eksbandeleder nemlig varetægtsfængslet i en sag, hvor han er sigtet for at have videreoverdraget store mængder heroin, der skal have været solgt i og omkring Odense. Han nægter sig skyldig, men alligevel fandt retten grund til at fængsle ham i foreløbigt fire uger.

Ifølge sigtelsen har Mohammed Daabas nemlig overdraget i hvert fald halvandet kilo heroin i perioden fra februar 2018 og med en lille pause i november frem til den 23. januar i år, og det er i store træk også i den periode, han har været i et exitprogram for at komme ud af bandekriminalitet.

Mohammed Daabas, som for to år siden blev kendt for at trykke hånd med Lars Løkke Rasmussen (V), da statsministeren var på officielt besøg i Odense-forstaden Vollsmose, valgte i sensommeren 2017 at trække sig ud af bandemiljøet og underskrive en aftale med Kriminalforsorgen om at indgå i et exitprogram.

Det skete ifølge hans forsvarer, fordi hans kone var gravid, og familien flyttede fra Vollsmose.

Netop exitprogrammer er en del af den seneste bandepakke, regeringen indgik med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Hvilke konsekvenser, varetægtsfængslingen får for Mohammed Daabas er uklart, fordi Kriminalforsorgen ikke plejer at udtale sig om personsager, ligesom hverken kommunen eller politiet gør det.

Men at gennemføre et exitprogram ud af kriminalitet og væk fra bandemiljøet er ifølge eksbandelederens forsvarsadvokat svært, når man er blevet varetægtsfængslet i en narkosag om 1,8 kilo heroin.

- Jeg har intet at gøre med min klients exitprogram. Jeg har ikke haft kontakt med ham ganske længe, men helt generelt kan jeg sige, at det selvfølgelig er vanskeligt at opretholde et exitprogram, hvis man bliver varetægtsfængslet i en ny sag, som er opstået, mens man var i exit, siger Mette Grith Stage.