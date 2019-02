Fængsel for røveri i Toftevejens Nærkøb: - Jeg var stiv

Med de 1.950 kroner i en rodet blanding af 50'ere, 100- og 200 kronesedler i hånden tog den unge mand benene på nakken og løb et godt stykke, inden han placerede dem i venstre bukselomme. Her fandt Fyns Politi pengene, da røveren kort efter - med hjælp fra et kvikt vidne - blev anholdt .

Hvordan den unge mand konkret havde fået fingre i røveriets udbytte i form af 1.950 kroner kunne han ikke selv huske i detaljer. Men overvågningsbilleder afslørede, at den unge mand havde en ølflaske i hånden, som han løftede truende mod den kvindelige ekspedient. Samtidig gjorde han det klart med trusler om vold, at hun "skulle give pengene i kassen".

Det var med lav og svagt mumlende stemme, at en ung, sigtet mand fredag forsøgte at forklare i Retten i Odense, hvad der var sket under et røveri torsdag. Et røveri, der fandt sted klokken 18.10 i Toftevejens Nærkøb på Toftevej 18 i det sydøstlige Odense.

- Jeg drikker ikke mere

Og det førte til torsdagens retsmøde, hvor den unge mand var fremstillet i grundlovsforhør. Et grundlovsforhør, hvor den sigtede erkendte sig skyldig. Derfor fik han rejst tiltale med det samme og modtog også dommen fredag.

Med et "man ser alvorligt på røveri", idømte dommeren - der dog konstaterede, at der var tale om et mindre beløb og "kun" en hævet ølflaske - den unge mand otte måneders fængsel. I straffen var der også inkluderet 30 dages reststraf fra en tidligere dom i 2017 for vold. De otte måneder blev accepteret af både anklager og forsvarer. Anklageren havde dog en begæring:

- Jeg begærer om varetægtsfængsling for at sætte en stopper for, at det sker igen, lød det fra Maria Tripsen med begrundelse i adskillige tidligere forhold, hvor den dømte foruden voldsdommen er blevet straffet for blandt andet våbenbesiddelse flere gange.

Forsvareren ønskede den unge mand løsladt med henblik på senere afsoning.

- Han har ingen tidligere straffe for røveri, og den seneste dom er fra 2017, for vold der blev begået i 2015. Røveriet var en pludselig indskydelse, og der er ingen chance for gentagelse, lød forsvarerens argument.

Og det blev godtaget af dommeren, der sendte den dømte hjem med et par ord på vejen.

- Du løslades. Og så håber jeg, at vi ikke ser dig her igen.

Det blev, med lidt højere stemme end svarene på retsmødets spørgsmål, besvaret af den unge mand.

- Jeg drikker ikke mere. Jeg vil gerne have en uddannelse og et ordentligt liv, sagde han.