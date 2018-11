Fællesspisning for store og små

- Jeg synes, det er hyggeligt, at man kan mødes på den her måde. Drengene bliver nok overtrætte, men det er et godt break at komme ud til noget som det her. Både for dem og for os, så det ikke bliver så kedeligt derhjemme, fortæller han.

En af de andre frivillige får hjælp af sin næsten treårige søn, Alfred. Alfreds far, 30-årige Frederik Pors Klinting, er med for første gang. Han står med parrets yngste søn, etårige Axel, på armen. Frederik Pors Klintings kone og børn har før været af sted, men det har hidtil ikke kunnet lade sig gøre for ham selv at deltage. Han er dog umiddelbart begejstret for konceptet.

- Der er god stemning og gode mennesker. Og rent lavpraktisk får jeg mulighed for at øve mig i planlægning og indkøb, fortæller hun.

På førstesalen i Fyns Forsamlingshus har Byens Højskole hjemme. I en bygning, der er skabt til at værne om fællesskab. På dørmåtten står der velkommen, og forstanderen for Byens Højskole, Claus Brandstrup, tager imod alle, der betræder parketgulvet. Store som små. Dagens anledning er fællesspisning. Det sker hver tirsdag klokken 18, og alle er velkomne.

Fællesspisning hver tirsdag kl. 18 hos Byens Højskole, Kongensgade 66-68, 1. salPris: 75 kroner for voksne og børn over 12, 40 kroner for børn fra 3-12, gratis for børn under 3 Madbilletter kan købes på Byens Højskoles hjemmeside og skal bestilles dagen inden kl. 10

Cindy Rasmussen, der er enlig mor til Dexter på knap to år, tager til fællesspisning på Byens Højskole hver tirsdag. Det er vigtigt for hendes søn at møde mennesker i alle aldre. Foto: Nils Svalebøg

Et godt sted at mødes

Byens Højskole er en af de foreninger, der har fået bevilliget penge til blandt andet fællesspisning. Pengene kommer fra Odense Kommunes Generationspagt, der har til formål at skabe møder på tværs af generationer.

Forstander Claus Brandstrup betragter fællesspisning som et af de nemmeste steder at dyrke et fællesskab.

- Et måltid er et rigtig godt sted at mødes. Et måltid dækker nogle basale behov, først og fremmest at vi skal have noget at spise, men også behovet for at være sammen, siger han og tilføjer, at det at spise et måltid indebærer nogle ritualer, som gør det nemt for alle at falde ind i.

Forstanderen fortæller, at enhver højskole med respekt for sig selv har en spisesal, så det har de naturligvis også. I spisesalen er der dækket op på to af tre langborde, der prydes af forskellige stole og service. På den anden side af vinduerne er der sort, og vinden rusker i de efterhånden bare træer. Men på denne side står der levende lys i vindueskarmene, og der er en blid summen fra den tiltagende gruppe af mennesker.

55-årige John Andersen er til fællesspisning for tredje gang og har planer om at blive ved med at komme. Han kommer alene, men har haft en god oplevelse, når han har været af sted. Det med at komme af sted kan dog godt være lidt svært, når det er mørkt og koldt udenfor.

- Det var lidt svært at komme hjemmefra i dag, men det er bare op på cyklen og af sted. For det er et rigtig dejligt fællesskab, der opstår. Det her var lige, hvad Odense manglede, siger han.