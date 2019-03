Fælleshus får grøn hæder

Et helt nyt fælleshus i Korsløkkeparken får torsdag hæder for at være et særligt grønt byggeri.

Det regner med grønne priser, når der torsdag uddeles miljødiplomer til fynske byggerier, der har gjort noget særligt for at tænke miljøet ind i byggeriet.

Det er Miljøforum Fyn, der uddeler, og en af dem, det drypper på, er det nybyggede fælleshus i Korsløkkeparken, der som boligområde i disse år gennemgår en renovering i milliardklassen. Det er Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der modtager hæderen, fordi der under byggeriet har været særlig fokus på valg af bygningsmaterialer med minimal vedligeholdelse og indhold af skadelige stoffer, samt solceller i tag og facader.

- FAB har igennem længere tid haft et godt samarbejde i flere tidligere byggeprojekter. Forud for byggestarten i 2017 blev der indgået en samarbejdsaftale med Miljøforum Fyn for at fremme miljø- og bæredygtighedstiltag i projektet, fortæller Henrik Max Rasmussen, projektchef ved FAB.

Under byggeriet blev der blandt andet opnået miljøgevinster ved at bruge uforurenet råjord til terrænregulering, bygningsmaterialer med minimal vedligeholdelse,, svanemærkede indeklimaprodukter, screening af materialer for indhold af skadelige stoffer og ikke mindst ved at bestille mængder og længder i de nødvendige mål og ikke bare standardmål.

- Det er vigtigt og glædeligt, at bygherrer og den fynske byggebranche tager bæredygtighed til sig. Vi ved, at det giver bedre helhedsbyggerier, og det er ikke bare godt for klimaet, men er også for den fynske byggebranches fremtid. Vores ambition er at styrke branchens kompetencer indenfor den grønne omstilling af byggeriet, så fynsk byggeri får en stærk position på dette område til gavn for vækst og beskæftigelse, siger formand for Miljøforum Fyn/byggeri, direktør Kurt Adamsen.

Bygningen på næsten 1000 kvadratmeter fordelt på fire etager er opført med farvestrålende glasfacader og indeholder lektiecafé, motionscenter, ungdomsklub og IT-rum, samt driftscenter. Huset er i kraft af sit arkitektoniske udtryk en opfordring til fællesskab blandt områdets 2.500 beboere. Fælleshuset har kostet cirka 33 millioner kroner.

Op mod 40 procent af Danmarks nuværende energiforbrug går til byggeri.