ÅLØKKE: En gudstjeneste med fokus på selvmordsforebyggelse kan man deltage i søndag fra klokken 15 i Hans Tausens Kirke. Sopran Aya Krogh Jørgensen og Karolina Bogus på orgel og klaver sørger for det musikalske, mens Lis Kaspersen, Michelle Jensby og Kia Krogh Jørgensen står for tekstoplæsningen. Arrangementet er et samarbejde mellem folkekirken, Netværket for selvmordsramte og Efterladte-foreningen. /RAS